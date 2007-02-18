سه انتصاب در فدراسیون وزنه برداری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان صبح امروز با صدور احکامی جداگانه دکتر حمید مرتضوی را به عنوان روانشناس ، دکتر مسعود باقرزاده را به عنوان پزشک فنی و دکتر حسین فیاض را به عنوان پزشک تیم های ملی وزنه برداری کشورمان منصوب کرد.

