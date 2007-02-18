سه انتصاب در فدراسیون وزنه برداری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان صبح امروز با صدور احکامی جداگانه دکتر حمید مرتضوی را به عنوان روانشناس ، دکتر مسعود باقرزاده را به عنوان پزشک فنی و دکتر حسین فیاض را به عنوان پزشک تیم های ملی وزنه برداری کشورمان منصوب کرد.
رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان با صدور احکامی جداگانه سه پزشک دیگر را به کادر پزشکی تیم های ملی وزنه برداری اضافه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان صبح امروز با صدور احکامی جداگانه دکتر حمید مرتضوی را به عنوان روانشناس ، دکتر مسعود باقرزاده را به عنوان پزشک فنی و دکتر حسین فیاض را به عنوان پزشک تیم های ملی وزنه برداری کشورمان منصوب کرد.
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