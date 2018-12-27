رئیس سابق نهاد ضد جاسوسی چین به حبس ابد محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، رئیس سابق بخش ضد جاسوسی اداره امنیت چین امروز پنجشنبه به جُرم فساد از سوی دادگاهی در «لیئونینگ» (Liaoning) واقع در شمال شرق این کشور به حبس ابد محکوم شد.

«ما جیان» (Ma Jian) معاون سابق وزارت امنیت کشور چین که سالها هدایت سرویس های ضد جاسوسی را در کشورش برعهده داشت، سال ۲۰۱۵ میلادی به اتهام دریافت رشوه دستگیر و مجرم شناخته شد.

دادگاه شهر دالیان نیز پیشتر وی را به ارتکاب جرائمی نظیر فساد، اخاذی و تجارت مشکوک متهم کرده بود.

جیان پس از صدور حکم دادگاه اعلام کرد که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد.