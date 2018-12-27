واژگونی اتوبوس در علوم و تحقیقات جزو حوادث غیرمترقبه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر امروز در حاشیه مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه بسیار تلخ و غمگین بود اما نمی‌توان آن را جزو حوادث غیرمترقبه حساب کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد قبلاً در این مسئله کوتاهی‌هایی شده است و تا جایی که اطلاع دارم مقامات قضایی برخوردهای اولیه را شروع کرده‌اند.

باهنر تصریح کرد: مسئولین دانشگاه نیز در حال پیگیری این موضوع هستند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: یکی از مظلوم‌ترین حقوقی که در کشور وجود دارد، حقوق عامه مردم است که یکی از وظایف محوری قوه قضائیه، احیای این حقوق است.

وی ادامه داد: در این مسیر کارهای بزرگی انجام شده اما باید با سلامت و امنیت مردم بسیار جدی‌تر برخورد شود.

به گفته باهنر، یکی از راه‌هایی که تسلی‌بخش خاطر بازماندگان این حادثه هولناک است، پیگیری جدی موضوع از سوی قوه قضائیه است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: مسئولین دانشگاه نیز باید پیگیر موضوع باشند تا دیگر چنین حوادثی تکرار نشود.

سردار یزدی فرمانده سپاه پاسداران نیز در حاشیه مراسم یادبود جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات در جمع خبرنگاران گفت: به جامعه دانشگاهی و خانواده های داغدار این حادثه تسلیت می گویم.

وی افزود: برای مصدومان حادثه نیز آرزوی سلامتی دارم.

فرمانده سپاه تهران اظهارداشت: امیدوارم دیگر این گونه حوادث در کشور رخ ندهد و مسئولان دقت کافی در همه امور داشته باشند.