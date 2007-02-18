مسلمانان روسیه سالگرد تأسیس موزه اسلام را جشن می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی روسیه، سال گذشته روز 21 فوریه 2006 نخستین موزه اسلام در روسیه و در مسجد قل شریف، مسجد اصلی جمهوری تاتارستان و بزرگترین مسجد اروپا افتتاح شد، از این رو مسلمانان فدراسیون روسیه و مسلمانان تاتارستان روز چهارشنبه 2 اسفند ( 21 فوریه) سالگرد تأسیس این موزه را برگزار خواهند کرد.

در دو سالن گسترده موزه اسلامی قطعاتی به نمایش گذاشته شده اند که معرف اسلام و تاریخ هزار ساله اسلامی محسوب می شوند. نیاکان تاتارهای کنونی اسلام را در سال 922 میلادی پذیرفتند.

"آلسو محمدشینا" گردآورنده قطعات موزه در این رابطه اظهار داشت: افراد مختلفی از موزه دیدن می کنند، بیشتر آنان با آداب اسلامی آشنایی دارند، اما درباره اساس و فلسفه آن نمی دانند. این موزه چیستی قرآن، تاریخ زندگی پیامبر و اساس اسلام را برای بازدید کنندگان تبیین می کند.

مسجد قل شریف تاتارستان

در میان قطعات نمایشی، قطعاتی منحصر به فرد نیز وجود دارند که در آن میان می توان به نخستین قرآن چاپی در قازان که متعلق به 1816 میلادی است و و دست نوشته های قرن هجدهم و سجاده های قرون 17 و 18 میلادی اشاره کرد.

گردآورنده قطعات موزه اسلام در تاتارستان اظهار داشت: قطعات نمایشی این موزه زیاد نیستند، اما مردم همه روزه حداقل یک قطعه به موزه هدیه می کنند.

مسجد قل شریف، یکی از بزرگترین مساجد اروپا است که می تواند تا 5 هزار نفر را در خود جای دهد. از این رو همه روزه افراد بسیاری از این موزه دیدن می کنند.