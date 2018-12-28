برگزاری جشنواره زمستانه انار

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی نمایشگاه و جشنواره زمستانه انار، گفت: در این نمایشگاه ۱۳۰ غرفه حضور دارند که ۹۰ درصدشان تولیدکننده هستند و این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۴ هزار متر از ۱۱ صبح تا ۲۲ به مدت ۷ روز برگزار می شود.

سعید ناظم دلیگانی با تاکید بر اینکه حال تولیدکنندگان داخلی ما خوب نیست ، گفت : تولیدکننده ما تنها به روزمرگی فکر می کنند، دولت می تواند با تولیدکنندگان مشارکت طولانی مدت داشته باشد و با دادن وام های مشارکتی با سود کم به آنها توان حرکت دوباره دهد.

وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان محصولات مشترکی تولید می کنند که با تجمیع قادرند کیفیت را بالا ببرند، دولت می بایستی آنها را تجمیع کند تا آنها درآمد بهترو یک هدف مشترک داشته ، از لحاظ مالی بیشتر حمایت شوند.

دبیر اجرایی جشنواره انار مهم ترین مشکل باغدارن را حضور دلالان دانست و افزود: دلالان از ضعف مالی باغداران نهایت استفاده را کرده و محصولاتشان را با قیمت نازل خریداری کرده در صورتیکه با حمایت از باغداران آنها قادرند مستقیم محصولاتشان را به بار نشانده و قیمت میوه کاهش پیدا کرده و با قیمت پایین به دست مصرف کننده برسد.

دلیگانی ادامه داد : حمایت از کارآفرینان می بایست جهت داده شده، نقشه راهی برای آنها ترسیم شود و خط مشی

نسبت به آینده پیدا و از محصولاتشان حمایت شود.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی کشورمان حال روز خوشی ندارد، گفت : بخشی از محصولات صنایع دستی خوب کشوراجازه ورود به بازارهای اروپا ندارد، و باید روی مواد اولیه ای که استفاده می کنند کار شود، آموزش برای تولیدکنندگان این بخش داده شود تا سلیقه مشتری های اروپایی را سنجید، تا صنایع دستی ما بتواند تا صنایع دستی و صنعت فرش کشورمان جایگاه خود را در صادرات پیدا کند چرا که بیشتر فعالان این حوزه کاملا سنتی ادامه حیات می دهند.

دلیگانی افزود: در این جشنواره باغداران مستقیم محصولات ارگانیک خود را عرضه می کنند.

وی ادامه داد: ۱۶ استان که کارآفرین هستند سوغات و صنایع دستی با کیفیت خود را به نمایش می گذارند.

وی خاطرنشان کرد: باغداران جنوب کشور و شهرستان ساوه انار درجه یک خود را مستقیم عرضه می کنند.

دبیر اجرایی جشنواره زمستانه انار، از صدور ۲۰ تا ۵۰ هزار کارت تخفیفی برای کارمندان آموزش و پرورش و سازمان های دیگر اشاره و گفت: کارمندانی هم که موفق به دریافت کارت تخفیف ویژه نشده اند می توانند با مراجعه به ستاد برگزاری این جشنواره مراجعه و کارت تخفیفی خود را با ارایه کارت کارمندی خود دریافت کنند.

وی افزود: برای اولین بار عکاسی سنتی با بیش از هزار دست لباس محلی مختلف با رنگ و آیین های فورکلور مختلف برای بازدیدکنندگان خاطره شیرینی از این جشنواره ثبت کنند.