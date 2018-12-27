مراسم بزرگداشت آیت الله «هاشمی شاهرودی» در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان بعدازظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی مراسم بزرگداشت «آیتالله هاشمی شاهرودی» که در سالن اجتماعات دفتر نماینده ولیفقیه در گیلان برگزار شد با اشاره به مسئولیتهای خطیر عالم فقید «آیتالله هاشمی شاهرودی» در قوهقضاییه، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سالهای پایانی عمر پر برکت ایشان، گفت: ایشان در دوران جوانی خود منشا خیرات بسیاری به ویژه در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی بود که نباید تلاشها و مجاهدتهای این عالم ربانی در آن سالها مغفول واقع شود.
حجتالاسلام مجتبی اشجری با بیان اینکه ایشان در ۳۰ سالگی به درجه اجتهاد رسید، افزود: دایرهالمعارف ۳۸ جلدی «فقه شیعه» یادگار ماندگار ایشان است.
وی بر لزوم تهیه فیلم مستندی از زندگی این عالک ربانی از سوی رسانه ملی، گفت: نمیتوان با برگزاری یک مراسم آنگونه که شایسته است شان و منزلت آیتالله هاشمی شاهرودی را ادا کرد لذا پیشنهاد میشود فعالیتهای فرهنگی در بزرگداشت این استاد فقه و اخلاق در دستور کار اعضای ستاد قرار گیرد.
حجتالاسلام اشجری از سازمانها و نهادهای فرهنگی استان خواست تا در برگزاری باشکوه مراسم بزرگداشت آیتالله هاشمی شاهرودی مشارکت کنند و اظهارکرد: ائمه جمعه، حوزههای علمیه، دستگاه قضایی، دفتر نظارت شورای نگهبان نقش موثر و پررنگتری در برگزاری این مراسم داشته باشند.
در پایان این نشست که به ریاست حجتالاسلام جهانی رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان برگزار شد، مقرر شد مراسم استانی بزرگداشت آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی «رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام» از سوی دفتر نماینده ولیفقیه در گیلان با سخنرانی آیتالله رضا رمضانی نماینده مردم استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری در روز دوشنبه ۱۰ دیماه ساعت ۱۰ صبح در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار شود.
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