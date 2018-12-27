به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشجری عصر پنجشنبه در نشست کمیته روستایی و عشایری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گیلان که در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی این استان برگزار شد، اظهارکرد: کمیته روستایی و عشایری یکی از فعال‌ترین کمیته‌های ستاد دهه فجر گیلان در سال‌های اخیر بوده است.

وی گفت: تاکنون بیش از ۱۳۸۰ فعالیت در این کمیته برای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.

حجت الاسلام اشجری با اشاره به اهمیت بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در سطح روستاها و مناطق محروم، افزود: به رغم همه تهدیدات و تحریم‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی شکست‌ناپذیر است. ملت ایران همانند روزهای پیروزی انقلاب اسلامی بر شعارهای اولیه خود پایبند بوده و برای دفاع از حریم ولایت، استوار تا پای جان ایستاده‌ است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه خون‌ پاک شهدا، نهال انقلاب اسلامی را به درختی تنومند تبدیل کرده است، بیان کرد: وجود برخی نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، بی‌انصافی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها در کشور غیرقابل انکار است اما مردم با بصیرت ایران به رغم وجود همه این نامهربانی‌ها از نعمت بزرگ انقلاب اسلامی دفاع و پاسداری می کنند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی طبقه محروم و کم‌بضاعت جامعه در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، تصریح‌کرد: بسیاری از شهدا پرورش‌یافته خانواده‌های روستایی هستند و بدون هیچ چشمداشتی برای دفاع از اسلام و انقلاب در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافته و اینان صاحبان واقعی انقلاب هستند.

حجت الاسلام اشجری با تأکید براینکه نجومی‌بگیران خائنان به انقلاب اسلامی و مردم هستند، افزود: خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران ذخایر انقلاب اسلامی بوده زیرا سرمایه وجودی ایثارگران و خون پاک شهدا این انقلاب را تاکنون پویا و سرزنده نگهداشته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: امروز ما می توانیم با امیدآفرینی در جامعه، مدافع حریم نظام، امام و شهیدان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باشیم.

وی به نقشه دشمن برای ایجاد ناامیدی در میان مردم اشاره کرد و گفت: دشمن می خواهد با برجسته‌کردن برخی ضعف‌ها دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی را زیر سوال ببرند لذا وظیفه داریم در فرصت‌های پیش‌رو کارنامه انقلاب اسلامی را برای مردم به‌ ویژه نسل جوان تبیین کنیم.

وی شعار «افتخار به گذشته؛ امید به آینده» را محور برنامه‌های بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد و یادآورشد: این شعار برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری است و اگر کسی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال ناامید کردن مردم باشد، اهداف دشمنان نظام را دنبال کرده و مرتکب گناه نابخشودنی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر لزوم ارائه کارنامه چهل ساله انقلاب اسلامی در قالب هنر، بیان کرد: کمیته روستایی و عشایری فعالیت‌هایی همچون ارائه خدمات ویژه پزشکی و دامپزشکی را در روستاها و مناطق محروم در دستور کار خود قرار دهد.