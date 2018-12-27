استفاده از پسابهای صنعتی در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در کارگروه سازگاری با کم آبی استان قزوین که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در استان در خصوص فعالیت چاههای غیرمجازسخت گیری می کنیم اما در استانهای همجوار اینگونه نیست و باید این هماهنگی ایجاد شود و انسداد در همه مناطق جدی باشد.

وی افزود: پساب تصفبه خانه ها ۳۰ میلیون مترمکعب است که رها شده در حالی که میتواند منبع خوبی برای تامین بخشی از نیازهای کشاورزی باشد.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: چندین سال است در مدیریت منابع آبی خروجی مناسبی نداریم و حتما باید با برنامه حرکت کنیم تا به نتیجه برسیم و فعالیتها تاثیرگذار باشد.

فرخزاد بیان کرد: با همکاری شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی در شناسایی دامداری های غیرمجازو نیز دامداریهای غیرفعال که آب زیادی مصرف می کنند اقدامات خوبی صورت گرفته و در این راستا با هماهنگی سایر نهادها لازم است به برنامه مشترکی برسیم.

وی در خصوص کنترل مصرف آب در نیروگاه شهید رجایی هم اظهارداشت: در این زمینه لازم است نظارت و کنترل دقیقی صورت گیرد تا مصارف مدیریت شود.

فرخزاد یادآورشد: بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی از چاه فرم یک سیراب می شوند که قرار شد ۱۰ درصد از آب چاههای مجاز که اضافه برداشت دارند کم شده و این اراضی سیراب شود.

وی گفت: گزارشی از طرح الگوی کشت از سوی جهاد کشاورزی در جلسات بعدی داده شود تا اقدامات انجام شده تبیین شود.

فرخزاد خواستار هماهنگی بیشتر شرکتهای آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری و روستایی برای نتیجه بخش بودن کارها شد.