نظارت بر عملکرد مداحان و مبلغان یک ضرورت مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی بعدازظهر پنج‌شنبه در نشست کمیسیون بانوان استانداری سمنان بابیان اینکه مشخص شدن نوع فعالیت‌ها در حوزه فرهنگی می‌تواند به برنامه‌ریزی خوب برای جامعه و همچنین ارائه آمار کمک مناسبی کند، تأکید کرد: اگر به درستی ندانیم در چه مسیری فعالیت می‌کنیم، هر چه اقدامی را در دستور کار قرار داده‌ایم، به نتیجه نخواهد رسید برای مثال امروز باید تعداد مبلغان زن استان باهدف‌گذاری مشخص شود.

وی بابیان اینکه نگاه بدون حدومرز به موضوعات پایین‌دست جامعه نمی‌تواند مسیر فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را به‌خوبی تدوین کند، افزود: نحوه گزارش‌دهی دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های فرهنگی فعال در استان سمنان باید مشخص شود، تا مسیرهای ما به سمت هدفی مشخص، سوق پیدا کند و از سوی دیگر موضوع‌های دیگر در ابهام و تردید قرار نگیرند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگی استان، بیان کرد: دستگاه‌ها به خصوص اصحاب فرهنگی باید هدف‌دار و مشخص حوزه خاص را در موضوعات اجتماعی و فرهنگی پوشش دهند و از سوی دیگر انتظار می‌رود مداحانی که در جلسات مذهبی حاضر می‌شوند، تنها به انتشار مباحث دینی بپردازند و این مورد باید مورد نظارت قرار بگیرد.

ناجی، خط اصلی سازمان تبلیغات اسلامی را تبلیغ شعایر دینی، مذهبی و انتشار آن‌ها در سطح جامعه دانست و ابراز کرد: اگر در این چارچوب و محتوا حرکت نشود و عدم انطباق صحیح با آموزه‌های دینی که نقطه ارزیابی‌ها محسوب می شوند، صورت نگیرد، در این حوزه نیاز به بازنگری داریم همچنین اگر ما جوانمردانه خود را در معرض ارزیابی و آمار و ارقام شفافی ارائه دهیم، آن موقع می‌توانیم ارزیابی درستی داشته باشیم که با پاسخگویی درست به مسائل در مسیر صحیح حرکت قرار می‌گیریم، لذا باید در موضوعاتی که بی حد وحصر است مانند حضور و فعالیت مبلغان دینی باید رصد و ارزیابی لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه گاهی مبلغان ایجاد شائبه و مسئله می کنند که باید در کنار موضوعات مختلف مورد توجه قرار بگیرد، ابراز کرد: در انتقال آموزه های دینی باید مسیر و راه و روش مشخص شود، تا هدایت جامعه به شکل صحیح با راهکارهای تخصصی صورت‌ گیرد.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه مبلغان باید مورد نظارت باشند، گفت: تاثیر این گونه حرکت ها قابل اندازگیری و وزن کشی نیست لذا لازم لازم است شیوه های نظارتی به این منظور تعریف شود.