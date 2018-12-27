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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

لیگ برتر والیبال بانوان؛

ذوب آهن همچنان تیم بدون شکست

ذوب آهن همچنان تیم بدون شکست

در شروع لیگ برتر والیبال بانوان، ذوب آهن اصفهان با شکست تیم توپکا همچنان تیم بدون شکست باقی ماند.

به گزارش خبرنگاار  مهر، دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان از امروزپنجشنبه (۶دی) با برگزاری سه دیدار برگزار شد. در رقابت های امروز تیم توپکا به مصاف ذوب آهن رفت. توپکا در حالی برابر قهرمان نیم فصل لیگ قرار گرفت که سرمربی خود را در زمین نداشت و در غیاب (شهرزاد ریاضی) برابر ذوبی ها حاضر شد. توپکا در پایان با نتیجه سه برصفر و با امتیازهای (۲۵،۲۰- ۲۵،۱۵-۲۵،۱۵) شکست خورد.

پیکان نیز در نخستین دیدار خود از دور برگشت لیگ برتر برابر نامی نو به میدان رفت. در این بازی پیکان با نتیجه سه برصفر و با امتیازهای (۲۵،۲۲-۲۵،۱۹-۲۵،۲۳) به پیروزی رسید.

آخرین دیدار این هفته نیز بین دو تیم کاسپین و شهرداری سمنان برگزارشد. دراین بازی شهرداری سمنان با نتیجه ۳ بر دو  مقابل کاسپین شکست خورد.

کد مطلب 4497188
ساناز سلیمان آبادی

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