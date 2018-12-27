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۶ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۲۵

استاندار لرستان خبر داد؛

تدوین ۲۰ مصوبه برای رفع مشکلات بخش محروم «جاپلق» شهرستان ازنا

تدوین ۲۰ مصوبه برای رفع مشکلات بخش محروم «جاپلق» شهرستان ازنا

ازنا- استاندار لرستان، از تدوین ۲۰ مصوبه برای رفع مشکلات بخش محروم «جاپلق» شهرستان ازنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر پنج شنبه در حاشیه سفر به شهرستان ازنا در سخنانی با بیان اینکه امروز پیرو سفرهایی که به بخش های محروم و کمتر توسعه یافته استان داریم به بخش «جاپلق» سفر کردیم، اظهار داشت: مواردی که از قبل در زیر کمیته شورای برنامه ریزی و توسعه بررسی کرده بودند و کار کارشناسی بر روی آنها انجام داده بودند در جلسه شورای برنامه ریزی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در رابطه با رفع برخی از مشکلات مردم در حوزه بهداشت و درمان، آب و کشاورزی، راهها و ایمنی راهها و سایر موارد مصوبات خیلی خوبی داشتیم، عنوان کرد: شورای برنامه ریزی اجرای حدود ۲۰ مصوبه در این بخش تصویب کرد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی موظف شدند که این مصوبات را تا ابتدا و یا شش ماهه اول سال آینده به نتیجه برسانند، افزود: امیدواریم خروجی این جلسه موجب شده باشد که بخشی از مشکلات این منطقه کمتر توسعه یافته حل شود.

کد مطلب 4497194

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