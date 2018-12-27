به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی ظهر پنج شنبه در قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان به لایحه بودجه ۹۸ اشاره کرد و افزود: جهت گیری اصلی بودجه ۹۸ بر اساس صحبت های رئیس جمهور، توجه به معیشت و اشتغال است.

وی با بیان اینکه اولویت استان به تاسی از سیاست‌های دولت برداشتن باری از دوش مردم از نظر معیشتی، اشتغال و مقابله با تحریم است، گفت: مدیران استان همدان هم باید در این راستا برنامه ریزی کنند.

شاهرخی خواستار اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مدیران استان همدان شد و گفت: اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های آن اصل انکارناپذیری است که باید به دنبال آن رفت.

توجه مدیران استان همدان به مسئله اقتصاد مقاومتی

وی با اشاره به اینکه مدیران استان همدان به مسئله اقتصاد مقاومتی توجه دارند اما باید به بندهای ۲۴گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خصوص بخش استانی این بندها توجه شود، گفت: ۱۶۰ واحد فناوری و ۴۸ واحد دانش بنیان در استان همدان وجود دارد که این ۴۸ شرکت باید نقش موثری در حوزه اقتصادی ایفا کنند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه اقتصاد باید دانش‌بنیان باشد و محور قرار دادن رشد بهره‌وری و اقتصادی مد نظر قرار گیرد، گفت: سند راهبردی ۳ ساله استان همدان بر اساس ظرفیت های موجود و اسناد بالادستی برای تحرک بخشی به فعالیت ها تدوین می شود.

شاهرخی با وضعیت بازار اشاره کرد و با بیان اینکه امروز باید با توجه به شرایط بازار، شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار مد نظر قرار گیرد، افزود: باید نظارت ها بیشتر شود.

وی همچنین با بیان اینکه در دیدار وزیر نیرو برای انتقال ۳ میلیون متر مکعب پساب به منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد توافق شد که این موضوع کمک خوبی به توسعه منطقه و توسعه اقتصادی استان است، گفت: آب امروزه یک چالش بین‌المللی است و این موضوع در کشور و استان همدان هم شرایط مناسبی ندارد.

استاندار همدان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان ملایر نیز اشاره کرد و یادآور شد: انگور ملایر به عنوان پنجاه و سومین میراث ماندگار کشاورزی از سوی فائو به ثبت جهانی رسیده است.

رونمایی از کتاب بهره‌وری رشته فعالیت‌های اقتصادی استان همدان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان نیز با اشاره به رونمایی از کتاب بهره‌وری رشته فعالیت‌های اقتصادی استان همدان افزود: بودجه سال ۹۸ یک‌هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که اشتغال، تولید پایدار، معیشت مردم را مد نظر قرار داده است.

سیداسکندر صیدایی تدوین سند راهبردی ۳ ساله استان همدان را قدمی در راستای سرعت بخشی به توسعه برشمرد و بیان کرد: تدوین برش ۳ ساله‌ای از برنامه ششم توسعه، مطالعات آمایش و اسناد توسعه‌ای در خصوص استان، شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف مدنظر است.

فرماندار ویژه ملایر نیز با بیان اینکه انگور ملایر به عنوان پنجاه و سومین میراث مهم کشاورزی جهان به ثبت رسیده است، اظهارداشت: میزان تولیدو برداشت انگور در جوزان ملایر در هر هکتار ۳۵ تن است.

باب الله فتحی با اشاره به برداشت ۲۴۰ هزار تن انگور از باغات شهرستان ملایر بیان کرد: امسال ۴۵ هزار تن کشمش در ملایر تولید و صادر شده است.

دبیر کمیته عمران و انرژی قرارگاه اقتصاد مقاومتی نیز با اشاره به اینکه ۹۵ درصد مناطق حاشیه شهر همدان زیر پوشش فاضلاب قرار دارند، افزود: در استان ساخت ۱۹ مجتمع آبرسانی مد نظر قرار دارد که ۱۱ مجتمع در حال اجراست.