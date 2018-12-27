  1. استانها
  2. گلستان
۶ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۷

هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال؛

شهرداری گرگان مقابل قهرمان آسیا شکست خورد

شهرداری گرگان مقابل قهرمان آسیا شکست خورد

گرگان - تیم شهرداری گرگان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال مقابل پتروشیمی بندرامام شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، بعدازظهر پنجشنبه تیم شهرداری گرگان در سالن امام خمینی (ره) و در حضور سه هزار تماشاگر میزبان تیم صدرنشین پتروشیمی بندرامام بود که با حساب ۶۲ بر ۵۲ مغلوب شد تا دومین شکستش در این فصل را تجربه کند.

کوارترهای اول و دوم این دیدار به ترتیب با نتایج (۸ - ۲۴) و (۱۱ - ۱۷) با برتری پتروشیمی بندرامام همراه بود و شهرداری گرگان در کوارترهای سوم و چهارم به ترتیب با نتایج (۱۳ - ۲۲) و (۸ - ۱۱) پیروز شد.

حمیدرضا کلاسنگیانی سرمربی شهرداری گرگان در این دیدار تیمش را با ترکیب اولیه مبین شیخی، مسعود سلیمانی، امیر صدیقی، حامد سهراب نژاد و پری پتی وارد میدان کرد و تیم پتروشیمی بندرامام با سرمبیگری مهران حاتمی و ترکیب اولیه میثم میرزایی، فرید اصلانی، سجاد مشایخی، ارسلان کاظمی و نوید رضایی فر در میدان حاضر بود.

رضا آذرافزا به عنوان سرداور، احسان رحیمی به عنوان داور اول و مصطفی شریعتی به عنوان داور دوم قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند و فخرالدین حمزه علی پور به عنوان ناظر و نماینده بر این دیدار نظارت داشت.

تیم شهرداری گرگان در پایان هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با کسب چهار برد، دو باخت و ۱۰ امتیاز در مکان چهارم جدول قرار دارد.

نماینده گرگان در ادامه رقابت‌ها و هفته هشتم، پنجشنبه ۱۳ دی مهمان ذوب آهن اصفهان است.

کد مطلب 4497206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها