شهرداری گرگان مقابل قهرمان آسیا شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، بعدازظهر پنجشنبه تیم شهرداری گرگان در سالن امام خمینی (ره) و در حضور سه هزار تماشاگر میزبان تیم صدرنشین پتروشیمی بندرامام بود که با حساب ۶۲ بر ۵۲ مغلوب شد تا دومین شکستش در این فصل را تجربه کند.

کوارترهای اول و دوم این دیدار به ترتیب با نتایج (۸ - ۲۴) و (۱۱ - ۱۷) با برتری پتروشیمی بندرامام همراه بود و شهرداری گرگان در کوارترهای سوم و چهارم به ترتیب با نتایج (۱۳ - ۲۲) و (۸ - ۱۱) پیروز شد.

حمیدرضا کلاسنگیانی سرمربی شهرداری گرگان در این دیدار تیمش را با ترکیب اولیه مبین شیخی، مسعود سلیمانی، امیر صدیقی، حامد سهراب نژاد و پری پتی وارد میدان کرد و تیم پتروشیمی بندرامام با سرمبیگری مهران حاتمی و ترکیب اولیه میثم میرزایی، فرید اصلانی، سجاد مشایخی، ارسلان کاظمی و نوید رضایی فر در میدان حاضر بود.

رضا آذرافزا به عنوان سرداور، احسان رحیمی به عنوان داور اول و مصطفی شریعتی به عنوان داور دوم قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند و فخرالدین حمزه علی پور به عنوان ناظر و نماینده بر این دیدار نظارت داشت.

تیم شهرداری گرگان در پایان هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با کسب چهار برد، دو باخت و ۱۰ امتیاز در مکان چهارم جدول قرار دارد.

نماینده گرگان در ادامه رقابت‌ها و هفته هشتم، پنجشنبه ۱۳ دی مهمان ذوب آهن اصفهان است.