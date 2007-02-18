به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین دوره جشنواره فیلم 100 با حضور فاضل نظری دبیر جشنواره و رئیس حوزه هنری استان تهران و مجتبی شاهسوند دبیر بخش رسانه جشنواره و مدیر هنرهای تصویری سازمان سینمایی سوره در دبیرخانه این جشنواره برگزار شد.



در این نشست، نظری ضمن اعلام این خبر که جشنواره امسال از سوم اسفند در تهران آغاز می شود، درباره برگزاری این دوره جشنواره در تهران گفت: "سه دوره گذشته این جشنواره در شهر کرج برگزار شد، اما با توجه به رشد و توجه این جشنواره از طرف هنرمندان و فیلمسازان احساس شد که شهر کرج امکانات و ظرفیت موجود برای ادامه برگزاری این جشنواره را نخواهد داشت. به همین دلیل این دوره در تهران برپا می شود."



وی خاطر نشان کرد: "اگر امکانات در شهر کرج برای برگزاری دوره های دیگر فراهم شود، به طور قطع این جشنواره به محل اصلی برگزاری خود باز خواهد گشت."



دبیر جشنواره فیلم 100 درباره میزان آثار رسیده به این دوره از جشنواره اظهار داشت: "امسال ما با شعار "ایده های نو" کار خود را آغاز کردیم و به همین دلیل مقطع سنی متقاضیان را حداکثر تا 35 سال قرار دادیم تا سینمای فیلم 100 ثانیه ای، جوان بماند. این نوع سینما نسبت به قالب های دیگر کم هزینه است. با توجه به این موضوع تصمیم گرفتیم محیطی همگون به وجود بیاوریم."



شاهسوند، دبیر بخش رسانه ای جشنواره نیز در ارتباط با تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره و اعضای هیئت انتخاب گفت: "1314 فیلم به دفتر جشنواره ارسال شده است. در مرحله بازبینی 950 فیلم انتخاب شد و در مرحله دوم 70 اثر به بخش مسابقه راه یافتند. هیئت انتخاب را پرویز شیخ طادی، محمدعلی آهنگر، محمدرضا گوهری، حسین خورشیدی، محمود عبدالهی و محمدصادق ببرکی تشکیل می دادند."



وی درباره محل نمایش فیلم های جشنواره اظهار داشت: "در تهران سینما سپیده و همزمان در شهرستان های خوزستان، همدان، گیلان، آذربایجان شرقی و چهار محال و بختیاری آثار جشنواره به نمایش در می آید."



شاهسوند درباره ترکیب هیئت داوری و جوایز این دوره از جشنواره توضیح داد: "مینو فرشچی، حسین خورشیدی، عزیزالله حمیدنژاد و مجتبی راعی داوران این بخش جشنواره را تشکیل می دهند. در مجموع 64 سکه بهار آزادی به فیلمسازان بخش مسابقه تعلق می گیرد. البته جوایز دیگری همانند جایزه فیلم برگزیده تماشاگران، اثر برتر جشنواره و جایزه هیئت داوران جوان نیز به برنده ها اهدا می شود."



مدیر بخش رسانه ای جشنواره فیلم 100 خاطر نشان کرد: "امسال در کنار بخش های دیگر جشنواره مروری بر آثار کوتاه جشنواره های داخلی و خارجی خواهیم داشت تا از این طریق فیلمسازان و علاقمندان با نوع دیگر این سینما نیز آشنا شوند."

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