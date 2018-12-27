همکاری دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز پنج شنبه در دیدار با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با تاکید بر اینکه با هیچ‌ کس تعارف نداریم، گفت: باید مدیران و مسئولان در کنار بخش خصوصی فعال باشند و برای حل مشکلات اقتصادی، صنعتی و تولید تلاش کنند.

وی سپس با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع کسب و کار با هم همکاری کنند، ادامه داد: رفع مشکلات باید در چارچوب قانون باشد و شفافیت نیز تنها راه علاج بروکراسی و تسریع در حل مشکلات است.

پورمحمدی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده کشور از بودجه استان دفاع می کنیم، گفت: باید در این خصوص از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی استفاده کرد و جلساتی در این مورد با نمایندگان برگزار خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان ‌شرقی همچنین با اشاره به اینکه امید آفرینی در جامعه ضروری است، گفت: بهترین کار برای بهبود شرایط کنونی جامعه امیدآفرینی است. باید رسانه ها و مردم امید را در جامعه تزریق کنند. باید فضای سیاسی و فرهنگی کشور را در جهت افزایش امید پیش برد.

وی با بیان اینکه با همدلی و عزم عمومی می توانیم مشکلات را حل کنیم، گفت: با حمایت مردم می ‌توان از شرایط فعلی با موفقیت عبور کرد.

پورمحمدی سپس گفت: برخی مشکلات را می ‌توان با استفاده از اختیارات استانی حل کرد و باید در این خصوص بیشتر تلاش شود.