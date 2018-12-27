به گزارش خبرنگار مهر، مهران حاتمی شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی خارج از خانه پتروشیمی بندرامام مقابل شهرداری گرگان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در نیمه نخست عملکرد بسیار خوبی در کارهای دفاعی داشتیم و همین موضوع موجب شد تا اختلاف امتیاز در پایان نیمه نخست زیاد شود.

وی افزود: در نیمه دوم فشار تماشاگران گرگانی موجب شد تا بازیکنان ما تمرکزشان را از دست بدهند و در لحظاتی از دیدار احساسی عمل کردیم.

وی ادامه داد: خوشحالم که در این دیدار سخت پیروز شدیم و به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام با بیان اینکه جو تماشاگران در سالن بسکتبال گرگان را حتی در مسابقات آسیایی هم ندیده‌ام، گفت: گرگانی‌ها همواره تماشاگران فهیمی داشتته‌اند که از تیم‌شان به خوبی حمایت می‌کنند.

حاتمی تصریح کرد: گرگان پایتخت فرهنگی بسکتبال ایران است و اگر فردی اشتباه می‌کند آنها باید گذشت داشته باشند و نباید به بازیکن ملی پوش ما توهین می‌کردند.

وی اضافه کرد: امیدوارم بسکتبال گرگان موفق باشد زیرا گرگان شهر بسکتبال خیزی بوده و آرزوی هر بازیکن و مربی در ایران داشتن چنین تماشاگرانی است.

حاتمی در پاسخ به این سوال که آیا تیمش باز هم قهرمان لیگ برتر بسکتبال خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: من فقط به بازی بعدی مقابل پالایش نفت آبادان فکر می‌کنم و دیدار سختی مقابل این تیم داریم.

وی یادآور شد: بازیکنان ایرانی تفاوت زیادی با هم ندارند و به عقیده من تیم‌های حاضر در لیگ برتر به هم نزدیک هستند.

لازم به ذکر است؛ تیم‌های شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور بعدازظهر پنجشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری ۶۲ بر ۵۲ پتروشیمی بندرامام به پایان رسید.