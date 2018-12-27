  1. استانها
  2. اردبیل
۶ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۲۰

با بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی؛

۴۲۵۰ روستایی در استان اردبیل صاحب شغل می‌شوند

۴۲۵۰ روستایی در استان اردبیل صاحب شغل می‌شوند

مشگین‌شهر - مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل گفت: با بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی در روستاهای استان برای چهار هزار و ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرام حلیم عصر پنجشنبه در همایش دهیاران شهرستان مشگین‌شهر تصریح کرد: در سال جاری هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات ارزان قیمت اشتغال روستایی و ۴۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز از محل اعتبارات بنیاد علوی برای راه اندازی هزار و ۳۰۰ طرح تولیدی در مناطق روستایی پرداخت شده است.

وی همچنین از راه اندازی ۳۶ دهیاری جدید در روستاهای بالای ۳۰ خانوار استان اردبیل خبر داد و افزود: با ایجاد دهیاری‌های جدید تعداد روستاهای دارای دهیاری در استان به ۹۰۶ دهیاری افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل در مورد طرح های عمران روستایی توضیح داد: با هدف توسعه مناطق روستایی تاکنون در ۴۱۷ روستای استان طرح هادی اجرا شده است.

وی همچنین از اجرای طرح دهکده هوشمند با هدف شناساندن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری روستاهای استان خبر داد.

فرماندار مشگین‌شهر نیز در این نشست تصریح کرد: این شهرستان با دارا بودن ۳۲۶ روستا و آبادی بیشترین تعداد روستاهای استان اردبیل را به خود اختصاص می‌دهد.

صمدی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰ میلیارد ریال به دهیاری‌های این شهرستان پرداخت شده است.

کد مطلب 4497240
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها