به گزارش خبرگزاری مهر، آرام حلیم عصر پنجشنبه در همایش دهیاران شهرستان مشگین‌شهر تصریح کرد: در سال جاری هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات ارزان قیمت اشتغال روستایی و ۴۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز از محل اعتبارات بنیاد علوی برای راه اندازی هزار و ۳۰۰ طرح تولیدی در مناطق روستایی پرداخت شده است.

وی همچنین از راه اندازی ۳۶ دهیاری جدید در روستاهای بالای ۳۰ خانوار استان اردبیل خبر داد و افزود: با ایجاد دهیاری‌های جدید تعداد روستاهای دارای دهیاری در استان به ۹۰۶ دهیاری افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل در مورد طرح های عمران روستایی توضیح داد: با هدف توسعه مناطق روستایی تاکنون در ۴۱۷ روستای استان طرح هادی اجرا شده است.

وی همچنین از اجرای طرح دهکده هوشمند با هدف شناساندن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری روستاهای استان خبر داد.

فرماندار مشگین‌شهر نیز در این نشست تصریح کرد: این شهرستان با دارا بودن ۳۲۶ روستا و آبادی بیشترین تعداد روستاهای استان اردبیل را به خود اختصاص می‌دهد.

صمدی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰ میلیارد ریال به دهیاری‌های این شهرستان پرداخت شده است.