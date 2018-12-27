ویزیت ۳۰۰نفر از اهالی مناطق کمتر برخوردار بشرویه توسط هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، مجیدرضا لطیفی با بیان اینکه مانور معاونت بهداشت و درمان هلال احمر از صبح امروز با حضور جمعی از پزشکان در منطقه کمتر برخوردار شهر بشرویه آغاز شده است، گفت: در این طرح بیش از ۳۰۰ نفر از خدمات درمانی به صورت رایگان بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه تیم درمانی هلال احمر شامل چهار پزشک عمومی، کارشناس مامایی، دو پرستار، دو روان شناس، کارشناس تغذیه و کارشناس بهداشت محیط است، اظهار کرد: در این مانور خدمات پزشکی، مامایی، مشاوره ای، دارویی و بهداشتی بصورت رایگان ارائه می‌شود.

معاون بهداشت و درمان و توانبخشی هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این طرح سال قبل در شهرستان های نهبندان، قاین، سرایان و فردوس برگزار شده است، افزود: این طرح با مشارکت نیروهای بومی شهرستان بشرویه انجام شده است.