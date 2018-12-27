حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به هماهنگی های انجام شده و به منظور ارج نهادن به مقام شامخ آیت الله هاشمی شاهرودی، مراسم بزرگداشت این عالم ربانی در مسجد سرچشمه اردبیل برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم بزرگداشت آیت الله شاهرودی روز شنبه هشتم دی ماه ساعت ۱۰.۳۰ صبح در مسجد سرچشمه اردبیل برگزار خواهد شد، از عموم مردم ولایت مدار اردبیل برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به درگذشت این عالم ربانی بیان داشت: ارتحال آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ضایعه ای بزرگ برای عالم تشیع و تاریخ ایران اسلامی است.

وی در خصوص شخصیت علمی و معنوی آیت الله شاهرودی اضافه کرد: ایشان در تمامی مسئولیت هایی که در تاریخ انقلاب اسلامی برعهده داشتند بسیار وظیفه شناس و متعهد بوده و از وجدان کاری بسیار بالایی برخوردار بودند.

ستوده این مصیبت بزرگ را به ولیعصر آقا امام زمان (عج)، رهبرمعظم انقلاب، خانواده مکرم ایشان و مردم ایران اسلامی تسلیت گفت.