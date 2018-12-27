به گزارش خبرنگار مهر، رویداد «سکوت» متشکل از ۶ سانس نمایش منتخب آثار سه دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بی‌کلام گلوب و سه پنل گفتگو درباره سینمای بی‌کلام مدرن با حضور فیلمسازان و هنرمندان سینمایی از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ دی ماه در عمارت روبه‌رو تهران برگزار خواهد شد.

برنامه‌های این رویداد هر روزه شامل ۲ سانس نمایش آثار از ساعت ۱۶ الی ۱۸ و ۱۹ الی ۲۱ و پنل گفتگو از ساعت ۱۸ الی ۱۹ است.

جشنواره بین‌المللی فیلم بی‌کلام گلوب، میزبان آثار کوتاه بی‌کلام از سراسر جهان است. این جشنواره هر ساله در یک کشور متفاوت در محیطی آکادمیک برگزار می‌ شود. تاکنون دانشگاه هنر تهران در دور اول، دانشگاه ایالتی میشیگان در دور دوم و دانشگاه مدیسون-ویسکانسین در دور سوم میزبان جشنواره بین‌المللی فیلم بی‌کلام گلوب بوده‌اند.

در این رویداد، ۵۹ فیلم کوتاه برتر جشنواره شامل آثاری از کشورهای آمریکا، انگلستان، اسپانیا، ایرلند، برزیل، آرژانتین، لیتوانی، لهستان، ایران و بیش از ۱۵ کشور دیگر به نمایش درخواهد آمد.

برنامه‌ پنل‌های گفتگو متشکل از داوران سالیان پیشین جشنواره، فیلمسازان و سینماگران ایرانی به زودی اعلام خواهد شد.