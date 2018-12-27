صنعت نمایشگاهی به ارتقاء تولید داخل و صادرات کالا کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طاهرخانی عصر پنجشنبه در نشست هم اندیشی مدیران عامل شرکتهای نمایشگاهی کشور که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: نمایشگاه یک صنعت است اما هنوز ما را به عنوان یک صنعت نمی شناسند و دستگاههای خدمات رسان هزینه های خود مانند انرژی برق را بیشتر از تجاری محاسبه می کنند.

وی افزود: در حمایت از کالای ایرانی شعار میدهیم اما در عمل اینگونه نیست و از شرکت نمایشگاهها که در راستای معرفی و رونق کالای ایرانی حرکت می کند حمایت لازم صورت نمی گیرد.

طاهرخانی بیان کرد: امروزه صنعت نمایشگاهی نقش موثری در عرصه سیاست، اقتصاد و اوضاع اجتماعی، فرهنگی و هنری ایفا می کند و بسیاری از کشورهای جهان رسالتی مهم و چند جانبه برای این نمایشگاهها قائلند و برای بهره گیری و سرمایه گذاری در آنها برنامه ریزی مدونی دارند.

وی اظهارداشت: این صنعت می تواند در صادرات غیر نفتی هم موثر واقع شود و با رعایت اصول بازاریابی و شناخت بازار می توان موفقیت در این عرصه بیشتر کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین یادآورشد: اگر حمایت استاندار نبود شرایط بحرانی داشتیم و ادامه فعالیت با چالش همراه می شد اما با برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی توانسته ایم اهداف خود را پیاده کنیم.

وی افزود: از سال ۷۷ زمان تاسیس تاکنون اقدامات خوبی شده و از سال ۸۹ سایت جدید را فعال کردیم و امروز در فضایی به مساحت ۱.۵ هکتار توانسته ایم با برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عمومی هزاران بازدید کننده را به سوی خود جلب کنیم.

طاهرخانی گفت: در زمان برپایی نمایشگاه روزانه هزاران نفر از آن بازدید و خرید می کنند و توانسته ایم به کسب و کار و اقتصاد استان رونق بخشیم.

وی اظهارداشت: برای توسعه نمایشگاه در فاز اول یک زمین ۱۰ هکتاری تهیه شده که باید تکمیل شده و برای مشکل پارکینگ هم تدبیر شود.

طاهرخانی افزود: در دوسال اخیر نمایشگاهای مختلفی برپا شده که اولین نمایشگاههای تخصصی شرکت های دانش بنیان، بانک ببمه بورس، پوشاک، کیف و کفش، خانه ایرانی، کالای ایرانی، نمایشگاه آفرود و کوهنوردی، ملزومات حج و سفر، اولین نمایشگاه بانوان، فروش آثار هنری و اکسپو، سونا و جکوزی، ورزش و سلامت و تناسب اندام، جشنواره های روستا و غذا، اقوام، برگزاری کنسرت، ازدواج آسان برنامه جشن رمضان، از جمله نمایشگاههای برپا شده است.