امیر نصیرزاده با خانواده شهیدان سرهندی و شریفیان پور دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدارهایی جداگانه، با خانواده های خلبان شهید سرهندی و سرباز شهید شریفیان پور دیدار کرد.

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، در این دیدارها که حجت الاسلام قاضی رییس اداره عقیدتی سیاسی و دگر مسئولین نیز حضور داشتند، بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به عنوان تکلیف مسئولین تاکید کرد و گفت: روحیه سلحشوری شهدا سرمایه عظیم ملت بزرگ ایران اسلامی است که باید برای حفظ و ترویج آن بیش از پیش تلاش کنیم.

وی خانواده های معظم شهدا را آبرومندان عالم ملکوت خواند و از ایشان خواست برای توفیق همه از جمله فرزندان ملت شریف ایران در نیروی هوایی ارتش دعا کنند.