افزایش ۲۰ درصدی تلفات تصادفات درون شهری گلستان طی ۹ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب شرافتی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران از افزایش ۲۰ درصدی تلفات حوادث رانندگی در حوزه درون شهری استان گلستان طی ۹ ماه اخیر خبر داد و اظهار کرد: طی پنج ساله گذشته ۹۰ درصد از افرادی که جان خود را در تصادفات درون شهری از دست داده اند موتور سواران و عابران پیاده بودند.

وی افزود: در بین شهرهای استان گلستان، گرگان با حدود ۴۲ درصد افزایش تصادفات درون شهری نسبت به سال گذشته رتبه اول آمار تصادفات منجر به فوت در استان را به خود اختصاص داده و آزاد شهر و علی آباد در رتبه های بعدی قرار دارند.

شرافتی با بیان اینکه علت بیش از ۶۵ درصد تصادفات استان مربوط به عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه به جلو است، اظهار کرد: در مرکز استان گلستان پنج دوربین هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلف وجود دارد و انتظار داریم برای تحقق بازدارنگی و کاهش تخلفات راننده به محض تخلف از صدور جریمه آگاه شود.