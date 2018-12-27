پالایش نفت آبادان کسی را ندارد تا از حقش دفاع کند

به گزارش خبرنگار مهر، حماد سامری عصر امروز پس از باخت تیمش مقابل تیم شیمیدر تهران در جمع خبرنگاران افزود: اینکه ما چه دفاعی داشته باشیم، چگونه حمله کنیم، از چه تاکتیکی در زمین استفاده می کنیم و یا چقدر تلاش می کنیم اصلا هیچ اهمیتی ندارد، هر جایی که بازی قدری از حساسیت برخوردار است در آن بازی از ثانیه های نخست تا آخر بازی سوت داور بر علیه ما به صدا در می آید و نمی دانم چرا درباره آبادان وضعیت چنین است.

وی اظهار کرد: این موضوع آنقدر پرتکرار است که دانستنش از حیطه درک من خارج است، چگونه یک خطا با شرایطی برابر ۱۰۰ در صد برای ما خطا محسوب می شود اما برای تیم مقابل به طور ۱۰۰ در صد خطا نیست، هیچ منطقی نیز در این ماجرا نیست هر چند که گفتن این حرفها نیز فایده ای ندارد و اگر من هر حرفی بزنیم در نهایت آنکه کمیته انضباطی تشکیل می دهند، نقره داغ می کنند و می گویند دیگر حرفی نزنید.

سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان تصریح کرد: آیا کسی برای یک بار هم که شده آمد بازی سال گذشته ما با تبریز را که در آن بازی حق یک شهر خورده شد برایش تصمیم گیری درستی کند، با داوران آن بازی چه برخوردی شد؟ اکنون هم هیچ اتفاقی نمی افتد.

سامری گفت: بازیکنان من یک هفته تلاش کردند، الان آمده اند توی زمین و از همان دقایق نخست در حقشان ناحقی می شود، اگر یک یا ۱۰ سوت به ناحق برای ما زده می شد اینقدر ناراحت نبودم، چندین سال است که من در لیگ برتر بسکتبال مشغول کار هستم اما هیچگاه به اندازه این بازی بر من فشار وارد نشده بود، واقعا چرا این اتفاقات برای تیم نفت رقم می خورد، اگر نمی خواهند که تیم آبادان در لیگ باشد رو راست بگویند که نمی خواهند تا تیم کنار بکشد.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه حق مسلم شهر آبادان نادیده گرفته می شود، افزود: واقعیت این است که ما در آبادان کسی را نداریم تا بیاید و حقمان را بگیرد و یا اینکه به فدراسیون برود و پیگیر مشکلاتمان باشد و یا حتی زنگ بزند و یا فیلم بازی‌ها را ببرد و از حق تیم دفاع کند، بله همه شرایطی که گفته شد وجود دارد اما این دلیل نمی شود که اینگونه خون به جگر ما شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال مردان، امروز از ساعت ۱۵ تیمهای پالایش نفت آبادان و شیمیدور تهران در محل سالن ۱۷ شهریور آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه ۵۷ بر ۵۲ به نفت شیمیدر به پایان رسید.

اگر چه این دیدار در نیمه نخست با برتری تیم پالایش نفت به پایان رسید اما از ابتدای کوارتر سوم هر دو تیم بازی پایاپای و نفس گیری را آغاز کردند و این مسئله بر حساسیت بیش از پیش بازی افزوده بود. در کوارتر چهارم در حالی که چهار بازیکن نفت به دلیل تصمیمات داوران بازی چهار و ۵ فوله شده بودند اعتراضات تماشاگران به داوران بازی بالا گرفت و از داور خواستند تا در امر قضاوتش انصاف را رعایت کند تا اینکه در ۹ ثانیه باقیمانده از بازی تنش ها در سالن بالا گرفت و اعتراضات مداوم تماشاگران که اکنون با پرتاب چند بطری آب به درون زمین نیز همراه شده بود، سبب توقف بازی برای دقایقی شد ولی دوباره بازی ادامه یافت اما تماشاگران همچنان به رای داوران اعتراض داشتند.