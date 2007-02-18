عوارض جانبی ایبوبروفن کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا حسن نژاد مجری طرح اظهار داشت: داروی ایبوبروفن که به عنوان مسکن استفاده می شود جز داروهای غیر استروئیدی و ضدالتهابی است که درمان دردهای رماتیسمی استفاده می شود. استفاده از این دارو در زمان های طولانی موجب خونریزی معده شده و مشکلاتی را ایجاد می کند. لذا محققان تلاش نموده اند با استفاده از سامانه های دارو رسانی فراپوستی عوارض جانبی مصرف این دارو را کاهش دهند.

مهندس حسن نژاد ادامه داد: روش فراپوستی جهت انتقال سیستماتیک دارو از طریق پوست، نسبت به فرم های معمول انتقال مزیت هایی همچون پرهیز از متابولیسم، عبور اول کبد و راحتی بیمار دارد.

مجری طرح اظهار داشت: یکی از مزایای این طرح این است که لازم نیست دارو خورده و وارد تمام قسمت های بدن شود به عنوان مثال در افرادی که دارای رماتیسم مفصلی هستند دارو به صورت چسب روی مفصل مورد نظر چسبانده می شود در نتیجه غلظت دارو در بافت غضروفی یا یفت سینوویال مفصلی بیشتر از غلظت دارو در خون می شود در واقع دارو در محل مورد نیاز اثر می کند.

وی در تشریح مراحل پروژه اظهار داشت: در این پژوهش سامانه های دارورسانی فراپوستی نوع ماتریسی از داروی ایبوبروفن توسط فرآیند ریخته گری مدال بر صفحه شیشه ای تهیه شدند. کوپلیمر اتیلن وینیل استات به دلیل دارا بودن قابلیت فرآیند حرارتی، انعطاف پذیری و همچنین ارزان بودن به عنوان ماتریس پلیمری انتخاب شد. یک لایه چسب اکرونال توسط ابزار فیلم کش با فاصله عرضی 75 میلی متر بر سطح ماتریس های پلیمری پوشش شد.12 فرمولاسیون با نسبت های مختلف دارو و ایبوپروپانول تهیه شدند.

وی ادامه داد: تمام فرمولاسیون ها حاوی 7 درصد نرم کننده TEC برحسب وزن پلیمر بودند بررسی فرمولاسیون بر اساس میزان رهایش دارو با استفاده از سل نفوذی اصلاح شده فرنز و همچنین ساختار ماتریس پلیمری توسط عکس های SEM انجام شد و مقدار تجمعی داروی آزاد شده با استفاده از دستگاه طیف سنج در طول موج 222 نانومتر اندازه گیری و نمودار آن بر حسب زمان و جذر زمان طی 24 ساعت رسم شد.

مجری پروژه گفت: با افزایش یافتن مقدار ایزوپروپانول مقدار رهایش دارو افزایش یافت . داروی آزاد شده به مساحت سطح برحسب زمان خطی مستقیم بود که نشان می دهد آزاد شدن دارو طی فرآیند نفوذ انجام می شود.