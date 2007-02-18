برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی مشخص شد

عملکرد وجوه حاصل از واگذاری دارارییهای مالی در ده ماهه سال 1385 مبلغی درحدود 121 هزار و 574 میلیارد ریال بوده ، رقم مذکور در مقایسه با مبلغ پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1385 کل کشور درحدود 94.3 درصد تحقق یافته است.
مبلغ مذکور درمقایسه با مبلغ وصول در سال 1384 در حدود 85.2 درصد افزایش دارد.
مبلغ 115 هزار و 71 میلیارد ریال از عملکرد ده ماهه این بخش از منابع عمومی دولت (معادل 94.7 درصد مبلغ عملکرد این بخش) مربوط به برداشت از حساب ذخیره ارزی در اجرای مقررات قانون بودجه سال جاری واصلاحی آن که عمدتا مربوط به اجرای طرحهای عمرانی است، می باشد.
بیش از 67 هزار میلیارد ریال برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی به اجرای طرحهای عمرانی ملی اختصاص یافته است.
نسبت به وجوه حاصل از واگذاری داراییهای مالی در ده ماهه سالجاری به کل دریافتها در حدود 26.2 درصد میباشد. نسبت مذکور در سال قبل در حدود 20.6 درصد بوده است.
این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1385 کل کشور و اصلاحی آن در حدود 26.2 درصد میباشد.
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