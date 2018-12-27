به گزارش خبرنگار مهر، مهیار گرانمهر شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای شهر سمنان از راهاندازی اپلیکشن شهروندی تا پایان سال در این شهر خبر داد و ابراز داشت: این اپلیشکن قابل نصب بر روی گوشیهای هوشمند خواهد بود و با استفاده از آن شهروندان قادر به استفاده از خدمات فرهنگی و اجتماعی میشوند.
وی اضافه کرد: مردمی که از کارت شهروندی استفاده میکنند با بهرهگیری از این اپلیکشن میتوانند از مراکزی که در این سامانه ثبتنام کردند محصولات خود را با تخفیف خریداری کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان بابیان اینکه شهروندان با مشارکتپذیری بالا در کارت شهروندی خود اعتبار بالاتری را خواهند داشت: با استفاده از این اپلیکشن و تجهیز ایستگاههای اتوبوس به پنل رفت و آمد اتوبوس مردم قادر خواهند بود از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه مطلع شوند و این اوج ارج نهادن بهوقت شهروندان است.
گرانمهر بابیان اینکه این اپلیکشن قابل استفاده در تاکسی ها خواهد بود، تصریح کرد: در این روش امکان پرداخت کرایه با استفاده از کارت شهروندی وجود دارد، با این روش مبلغ به صورت الکترونیکی و بدون وقفه بهحساب رانندگان تاکسی واریز میشود از سوی دیگر هم محاسبات اتوبوسرانی و تاکسیرانی به صورت آنلاین پرداخت خواهد شد و رانندگان میتوانند همان لحظه کرایه را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از موارد استفاده از این اپلیکشن، در بحث بازیافت زبالههای شهری است، با این روش که مردم زبالههای خود را بهصورت تفکیکشده در اپلیکشن اعلام کرده و سپسس پرسنل سازمان پسماند به درب منزل مراجعه و کالا را دریافت میکنند.
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