مدیران دانشگاه آزاد نباید چندشغله و از بیرون دانشگاه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید لواسانی در خطبه های نماز جمعه امروز لواسان طی سخنانی ضمن تسلیت رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: این عالم بزرگ عمری را به مجاهده و علم گذراند، هم با رژیم صدام مجاهده کرد و متحمل زحمات بسیار شد و در نظام اسلامی تلاش بسیار در شورای نگهبان، رئیس قوۀ قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خدمات دیگر مشغول بود و هم در ابعاد علمی به ویژه فقه کارهای سترگی کرد.
باید تحولی در سیستم مدیریتی دانشگاه آزاد ایجاد شود
وی سپس به فاجعۀ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی که در آن ۱۰ جوان دانشجو جان خود را از دست دادند، اشاره کرد و ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار و دعا برای شفای عاجل مجروحان این حادثه گفت: لازم است که نسبت به این دانشگاه فکر جدی بشود. دانشگاه آزاد چند مشکل جدی مدیریتی دارد، اولاً نگاه سیاسی که بر این دانشگاه از ابتداحاکم بود، ثانیاً اینکه خیلیها آن را بنگاه اقتصادی میدیدند، یا حداکثر مرکز علمی که باید پولش را خودش دربیاورد و آن هم از دانشجو، ثالثاً نگاه کمیتگرا که تا هر دهی رفت و در همین تهران ما چندین واحد بزرگ دارد و در گرفتن دانشجو حدوحصر نمیشناسد.
امام جمعه لواسان اضافه کرد: طبعاً این گونه کیفیت در مقابل کمیت ذبح میشود و مشکل مدیریتی چهارم نگاه درجه دومی به آن که به ویژه در وزارت علوم و دانشگاههای دولتی نسبت به آن بود و هست، شاید اموری دیگری هم باشد که بنده درصدد احصاء نیستم، این نگاههای نادرست و ضدعلمی و ضدپژوهشی و غیردانشگاهی در مدیریت دانشگاه و سیاستگذاریهای آن و برنامهریزیهای آن تأثیر نامطلوبی گذاشته است.
لواسانی با بیان این که مدیران طراز اول این دانشگاه اغلب از بیرون دانشگاه و چندشغله هستند و بر سردانشگاه آزاد منت دارند که در آن خدمت میکنند، گفت: درحالی دانشگاه آزاد اساتید برجسته دارد که هم بتوانند مدیریتهای دانشگاه را برعهده بگیرند و هم چرخ پژوهش و علم را به حرکت بیاندازند. بنابراین نیاز به نگاه تحولی به مدیریت دانشگاه است، تا نگاه ازبالا به پائین، وضع سرویسدهی دانشگاه هم که یک نمونۀ آن به فاجعه بدل شد و همگی دیدند و دیگر لازم نیست از آن سخنی گفته شود.
وی گفت: وقت آن شده که آقایان دکتر ولایتی و دکتر طهرانچی فکر اساسی بکنند و تحولی در مدیریت این دانشگاه ایجاد کنند، شاید هم لازم باشد که از خودشان شروع کنند.
مردم در ۹ دی بار دیگر به وظیفه خود عمل و شر یک فتنه بزرگ را کم کردند
امام جمعه لواسان سپس به حماسه ۹ دی ۸۸ اشاره کرد و گفت: مردم ایران در نهم دی ماه ۸۸ به تکلیف خود عمل کردند و شر یک فتنۀ بزرگ از سر این ملت کوتاه شد، فتنۀ بزرگی که به بهانۀ انتخابات کشور به ویژه تهران را دربرگرفته بود، و فضا را به شدت غبارآلود کرده بود و بنای نابودی اساس انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را داشت، با وقتشناسی مردم و حضور مجاهدانۀ آنان فروکش کرد.
وی ادامه داد: ما یقین داریم که خداوند متعال که مقلب القلوب است، قلب مردم را متوجۀ فتنۀ عظیم دشمن کرد و روح نهضت حسینی در این ملت دمید و ملت را به وسط صحنه آورد، یقیناً نهم دی کار خدا بود و خدای تعالی یکبار دیگر بر این ملت منت گذاشت، اصل انقلاب اسلامی، وجود حضرت امام دو نعمت بیبدیل الهی بود که خدای متعال به رایگان به این ملت داد.
خطیب جمعه لواسان تاکید کرد: ما باید از 9دی درس بگیریم، وقتی بیگانگان و به ویژه آمریکاییها از یک جریان و کاری حمایت میکنند، چنانچه از فتنۀ ۸۸ و فتنهگران حمایت کردند، ما باید حضور خود را مضاعف کنیم و نه تنها صحنه را ترک نکنیم، بلکه به مثابۀ جهاد فی سبیل الله وارد صحنۀ جهاد با دشمن شویم.
وی گفت: سال گذشته هم به بهانۀ گرانی، خواستند، اغتشاش کنند، ملت فهمید و حساب خود را با اغتشاشگران جدا کرد. بله ملت گله دارند و از بیعملی دولت و وعدههای توخالی آن ناراحت و دلزده هستند، اما حساب اشتباهات و خطاهای دولت و کارگزارانش را از اصل انقلاب و اصل نظام جدا میکنند.
