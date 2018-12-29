از بین بردن رسوبات تالاب انزلی با فناوری نانو

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار» در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد و طی آن قراردادهای صنعتی نیز به مرحله انعقاد رسید.

یکی از این قراردادها مربوط به احیای تالاب انزلی به روش زیست پالایی تسریع‌یافته و افزایش حجم آبگیری ـ کاهش متوسط یک متر ارتفاع لجن بود.

این قرارداد بین شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و سازمان حفاظت محیط‌زیست با هدف افزایش حجم آبگیری به میزان ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب و کاهش عمق لجن به میزان ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر بود.

همچنین این پروژه به مدت ۲۱ ماه در تالاب انزلی با پهنه ۱۲۰۰ هکتار منعقد شده است.

دکتر مهدی ابطحی رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طی سال‌های اخیر تالاب انزلی دچار اشکالاتی همچون وجود رسوبات شده است.

وی با بیان اینکه بناست که با انعقاد این قرارداد صنعتی، به احیای تالاب انزلی برسیم، افزود: این پروژه کمک می‌کند که تالاب انزلی احیا شود و رسوبات به شکل مناسبی از بین برود.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه در این پروژه که به واسطه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان این شهرک انجام می‌شود، از فناوری نانو استفاده شده است، تصریح کرد: رسوبات تالاب ارزانتر از آنچه که می‌شد، با استفاده از نانو متریال از بین می‌روند.

ابطحی با بیان اینکه از دانشگاه‌های سراسر کشور، کمیته‌ نظارتی بر اجرای پروژه وجود خواهد داشت، گفت: رسوباتی که در این تالاب به وجود می‌آیند، ترکیبی از مواد معدنی و آلی است که پساب‌های مختلف و گیاهان متعدد در سطح با یکدیگر ترکیب شده و ترکیباتی چسبی مانند را به وجود می‌آورند.

به گفته وی، این نانومتریال می‌تواند مواد چسبنده موجود در تالاب را از یکدیگر جدا کرده و قسمت آلی و معدنی را تفکیک کند. همچنین قسمت معدنی را به راحتی می‌توان تخلیه کرد.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تأکید کرد: تاکنون پایلوت این پروژه انجام شده و صحت‌سنجی و گزارشات آن نیز اخذ شده است. همچنین از پژوهشکده آبزی‌پروری گیلان و محیط‌زیست، این گزارش‌ها مورد تائید قرار گرفتند.

ابطحی ادامه داد: بعد از بررسی کمیته علمی و رصد این پروژه، بنا داریم به مرحله اجرایی‌سازی برسیم.

وی تأکید کرد: قرار است ۱۰ درصد تالاب را در یک پروسه یک ساله اجرایی کنیم، سپس آن را به کل تالاب توسعه دهیم.

به گفته رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، تالاب انزلی برابر با ۱۲ هزار هکتار است که در ابتدای کار طی یک سال ۱۲۰۰ هکتار آن را احیا خواهیم کرد.

ابطحی اظهار داشت: ۹۰۰ میلیارد تومان برای اجرای تالاب انزلی در نظر گرفته شده که ۱۰ درصد آن پرداخت می‌شود تا قلب تالاب احیا شود؛ ۱۰ درصد این مبلغ برابر با ۹۰ میلیارد تومان است.

وی با تأکید بر اینکه دانش فنی این روند در خارج از کشور نیز مورد استقبال قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این نوآوری قابل توجه در عرصه احیای تالاب‌ها باشد.