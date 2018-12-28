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۷ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۸

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه خبر داد:

تخریب ۳۵۶ هکتار ازمنابع طبیعی استان کرمانشاه/قطع ۱۴ هزاراصله نهال

تخریب ۳۵۶ هکتار ازمنابع طبیعی استان کرمانشاه/قطع ۱۴ هزاراصله نهال

کرمانشاه- مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه از تشکیل ۱۰۶ پرونده با ۳۵۶ هکتار تخریب عرصه و ۵۰ پرونده قطع درخت با قطع ۱۴۴۵۰ اصله نهال در استان از ابتدای امسال خبر داد.

ان شالله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: منابع طبیعی با مشکلات عدیده‌ای از جمله قطع درختان جنگلی به منظور تامین زغال و سوخت به ویژه در نقاط صعب العبور و حاشیه‌نشین جنگلی مواجه است.

وی با بیان اینکه افزایش تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و تبدیل به اراضی  از جمله مشکلات در این حوزه است، گفت: با توجه به اینکه وظیفه ذاتی یگان حفاظت منابع طبیعی حفظ جنگل و مراتع بوده به این منظور گشت‌های مشترکی را برحسب قانون برای برخورد با متخلفین تدارک دیده است.

وی افزود: در این میان از ابتدای سال ۱۰۶ پرونده با ۳۵۶ هکتار تخریب عرصه و ۵۰ پرونده قطع درخت با قطع تعداد ۱۴۴۵۰ اصله نهال تشکیل شده است.

به گفته کولانی پنج مورد پرونده آتش سوزی نیز به مساحت ۳۳ هکتار درسطح منابع طبیعی تشکیل شده است.

وی از تشکیل ۱۶ پرونده با موضوع قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی خبر داد و گفت: ۱۰۶ درخواست خلع ید به دلیل  تصرف ۱۸۳ هکتار از اراضی تحویل شده است.

کد مطلب 4497343

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