به گزارش خبرنگار مهر، «وسام رزق» یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی فوتبال قطر در سال های گذشته بود که امروز در گفتگویی با روزنامه الرایه به ارزیابی اش از شرایط تیم ملی قطر در آستانه جام ملت های آسیا و همچنین دیگر تیم های این قاره پرداخته است.

رزق در بخشی از گفتگوی خود درباره اینکه کدام تیم قهرمان جام ملت ها می شود، گفت: توقع می رود ایران قهرمان قاره شود. ایران تنها کشوری است که بیشترین ثبات را داشته و سرمربی این تیم سالهای زیادی در آن فعالیت کرده است.

بازیکن سابق تیم ملی قطر افزود: عملکردی که تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه داشت آنرا به گزینه اصلی قهرمانی در آسیا تبدیل می کند. ایران در جام جهانی در گروه مرگ با اسپانیا، پرتغال و مراکش حضور داشت که بازی های قدرتمندی انجام داد و حتی می توانست از مرحله گروهی صعود کند.