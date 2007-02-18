ادارات دولتی مالزی تا روز چهارشنبه تعطیل است / احتمال حضور استقلال ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال روز گذشته با ارسال دو نامه به کنفدراسیون فوتبال آسیا، درخواست کردند تا محرومیت تیم فوتبال این باشگاه از حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به حالت تعلیق درآید.

از آنجاییکه روزهای شنبه و یکشنبه در کشور مالزی (مقرکنفدراسیون فوتبال آسیا) تعطیل رسمی است و روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز به دلیل سال نو چینی ادارات دولتی در این کشور تعطیل است، کنفدراسیون فوتبال آسیا طبیعتا پس از پایان این تعطیلات چهار روزه به امورات خود از جمله رسیدگی به درخواست باشگاه استقلال توجه خواهد کرد.

مسئولان باشگاه استقلال در تلاشند تا به نحوی مشکل محرومیت را حل کنند. این در حالی است که دو باشگاه تایلندی پروینشال الکتریسیتی و توباکومونوپولی، در فصل گذشته مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به دلیل تعلل فدراسیون فوتبال تایلند در ارسال اسامی بازیکنانشان برای شرکت در این مسابقات از حضور در مرحله گروهی رقابتها کنار گذاشته شدند.

همچنین یک مقام آگاه آشنا به امور بین الملل فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد باشگاه استقلال به صورت قانونی از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا محروم شده و احتمال اینکه درخواست آنها پیرامون رفع محرومیت به حالت تعلیق در آید ضعیف است.