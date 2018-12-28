به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر فضیلت شامگاه پنج‌شنبه در مراسم اختتامیه همایش قومس شناسی در سمنان، با بیان اینکه بیداری و بصیرت زاییده آگاهی عالمانه از سرمایه‌های ملی است، تاکید کرد: این همایش به دنبال شناساندن ظرفیت‌ها و سرمایه‌های استان سمنان است.

وی افزود: همایش ملی قومس شناسی آگاهی از ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی مردم را دنبال می کند و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های استان سمنان یکی از اهداف مهم آن محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان تهیه آثار ایران شناسی برای کودکان را مهم دانست و تاکید کرد: این امر سبب می شود تا آینده سازان ایران اسلامی بدانند در نسل گذشته شان چه اتفاقاتی رخ داده است.

فضیلت با بیان اینکه تهیه آثار ایران شناسی برای کودکان منجر به تقویت هویت ملی می شود، ابراز کرد: تقویت هویت استان به وفاق ملی منجر می شود.

وی افزود: همایش قومس شناسی منجر به نشاط در طیف های مختلف می شود که این امر در جامعه امروز ما یک ضرورت است.

در پایان این همایش از ارائه دهندگان مقاله های برتر تجلیل به عمل آمد.