اخراج سفیر اتحادیه اروپا از کنگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، همزمان با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات سراسری در کنگو، دولت این کشور از سفیر اتحادیه اروپا خواسته است تا کنگو را هرچه زودتر ترک کند. دولت کنگو به سفیر اتحادیه اروپا ۴۸ ساعت فرصت داده تا از کنگو خارج شود.

درخواست کنگو از سفیر اتحادیه اروپا برای ترک کینشازا، پایتخت در حالی صورت گرفته است که تنها سه روز دیگر تا برگزاری انتخابات سراسری در این کشور آفریقای مرکزی زمان باقی است. انتخاباتی که قرار است هم رئیس جمهور در آن انتخاب شود و هم نمایندگان پارلمان ملی و شوراهای محلی انتخاب شوند.

گفته شده است این اقدام کنگو در واکنش به تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ۱۴ مقام کنگویی از جمله «امانوئل رامازانی شاداری» نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور صورت گرفته است.

شاداری کاندیدای ائتلاف حاکم در کنگوست که حال تحریم آن از سوی اتحادیه اروپا با خشم دولت کنگو روبرو شده است.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کنگو، امکان تعیین جانشین برای ژوزف کابیلا را فراهم خواهد کرد که از سال ۲۰۰۱ تاکنون رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو است.

اتحادیه اروپا بازگرداندن تحریم‌ها علیه مقام‌های دولتی کنگو را دو سال پس از وضع دور نخست تحریم‌ها و درست سه روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. این تحریم‌ها علیه آن چه خشونت دولت علیه شورشیان کنگویی عنوان شده، اعمال شده است. درگیری‌ها میان شورشیان و نیروهای امنیتی کنگو از آگوست سال ۲۰۱۶ میلادی و پس از کشته شدن رهبری این گروه به دست سربازان دولتی شدت یافته است.