۷ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

ایستگاه متحرک شارژ خودرو طراحی شد

یک شرکت خودروسازی از طرح یک ایستگاه شارژ متحرک برای خودروهای الکتریکی رونمایی کرده که ظرفیت ۳۶۰ کیلووات ساعت برق را دارد و می تواند در ۱۷ دقیقه خودرو را شارژ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، فولکس واگن از طرح یک ایستگاه شارژ موبایل برای خودروهای برقی رونمایی کرده که  ظرفیت ۳۶۰ کیلووات ساعت را دارد دارد و می تواند ۱۵ خودروی الکتریک را  در ۱۷ دقیقه شارژ کند. 

صاحبان خودروهای الکتریکی می توانند در صورت نیاز به شارژ خودروهایشان، به جای آنکه به ایستگاه مخصوص بروند، در پارکینگ وسیله نقلیه شان را شارژ کنند.

همچنین این ایستگاه شارژ متحرک می تواند هنگام اتصال به منبع نیرو به عنوان یک ایستگاه دائمی فعالیت کند. در این حالت می توان انرژی را از  نیروی خورشید یا باد تامین کرد و به این ترتیب از بار شبکه توزیع برق محلی کاسته می شود.

نخستین نمونه های این شارژر متحرک در نیمه نخست ۲۰۱۹ میلادی در شهر «ولفزبرگ»(مقر فولکس واگن) به طور آزمایشی اجرا می شود.

