به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «مولودچاووش اغلو»، وزیر خارجه ترکیه باردیگر بر ضرورت آغاز تحقیقات بین المللی درباره قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی تاکید کرد.

مولود چاووش اوغلو در این ارتباط اظهار داشت که عربستان تاکنون هیچ اقدامی برای تحقیقات پیرامون قتل خاشقجی انجام نداده است و این در حالی است که کلیه تحقیقات ترکیه پیرامون قتل خاشقجی روشن و شفاف بوده است.

وزیرخارجه ترکیه با انتقاد از رفتار عربستان در جریان تحقیقات پیرامون قتل خاشقجی، خواستار آغاز تحقیقات بین المللی در این ارتباط شد و گفت همه مدارک و اسناد را در اختیار افکارعمومی جهانی قرار خواهیم داد.

چاووش اوغلو همچنین اضافه کرد که عربستان محل جسد خاشقجی را اعلام نمی‌کند و فقط تصویر تقریبی از محل احتمالی دفن جسد را گفته‌اند، در صورتی که مقامات عربستان فردی را که مرتکب این قتل شده می‌شناسند و بهتر است مشخصات دقیق او ارائه دهند.

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی بود که کمتر از سه ماه پیش پس از مراجعه به ساختمان کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد. اگرچه بسیار از مقامات امنیتی ترکیه همان روزهای نخست ناپدیدشدن خاشقجی، قتل احتمالی او را در کنسولگری عربستان تائید کردند، اما دادستانی عربستان ۲۲ روز بعد این قتل را تائید نمود، هرچند آن را به عوامل خودسر نسبت داد.