برنامه وزارت بهداشت برای ورود ۲ واکسن جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی واشقانی، با تأکید بر اینکه طرح واکسیناسیون نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است، اظهار کرد: به دلیل اینکه نمی‌توان پس از آغاز طرح واکسیناسیون یک نوع واکسن، آن را متوقف کرد، باید پیش اجرای آن، از تأمین مستمر منابع اطمینان حاصل شود.

وی افزود: آخرین تغییر در برنامه واکسیناسیون کشور تبدیل واکسن سه‌ظرفیتی (دیفتری، کزاز و سیاه‌سرفه) به ۵ ظرفیتی(دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب) بود که در اواخر سال ۹۳ صورت گرفت و ازآن‌پس تغییر خاصی در طرح واکسیناسیون کشور رخ نداده است.

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو بابیان اینکه سازمان بهداشت جهانی اضافه شدن ۲ واکسن "پنوموکوک" و "روتا ویروس" را به طرح واکسیناسیون توصیه کرده است، عنوان کرد: بر این اساس وزارت بهداشت ورود واکسن روتا برای جلوگیری از ابتلا به نوعی اسهال و پنوموکوک برای ذات الریه را در برنامه خود دارد که برای ورود آن به شبکه واکسیناسیون تأمین منابع مالی ضروری است.

وی بابیان اینکه مقام معظم رهبری با تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار برای تولید این ۲ واکسن موافقت کردند، تصریح کرد: این اعتبار در اختیار شرکت هایی که در این حوزه فعالیت دارند، قرار گرفته است اما پروسه تولید واکسن زمانبر بوده و از طرفی برای تداوم اجرای آن نیازمند حمایت همه جانبه مجلس و نهادهای مرتبط است.