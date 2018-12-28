۷ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

دمای هوا در استان مرکزی به طور محسوس کاهش می یابد

دمای هوا در استان مرکزی به طور محسوس کاهش می یابد

اراک- کارشناسی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: طی سه روز آینده دمای هوا در استان مرکزی تا هفت درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

رضا مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز گذشته(پنجشنبه) شاهد ورود تدریجی یک سامانه بارشی به کشور بودیم که طی دیروز و امروز بخش های غربی، شمال غرب و شمال کشور و با شدت کمتر برخی از نواحی مرکزی کشور از جمله استان مرکزی را تحت تاثیر قرار داده است.

کارشناسی اداره کل هواشناسی استان مرکزی افزود: براین اساس امروز در استان بر میزان تراکم ابرها افزوده شده و در برخی نقاط نیز شاهد بارش باران و در نواحی سردتر برف و همچنین وزش باد هستیم.

مرادی خاطرنشان ساخت: با عبور سامانه بارشی از استان مرکزی، فردا (شنبه) دمای هوا روند کاهشی خواهد یافت و تا روز دوشنبه دمای هوا بین ۵ تا ۷ درجه کاهش خواهد داشت.

کارشناسی اداره کل هواشناسی استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به کاهش محسوس دما، پیش بینی دما برای استان مرکزی طی سه روز آینده، حداقل ۲- و حداکثر ۷ درجه سانتی گراد است.

