اداره امور دنیا بدون احساس رضایت مردم امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان ، اسفندیار رحیم مشایی در همایش بین المللی 70 سال مردم شناسی که از امروز در کرمان آغاز شده است ، اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع اصلی مردم شناسی انسان است و مردم شناسی بر محور انسان شناسی با حضور جمعی و هویت جمعی انسانها در کنار یکدیگر تجلی پیدا می کند.

وی گفت: عمده مسائل مردم شناسی بر فرهنگ ، تاریخ ، آداب و رسوم و هویت انسانها استوار است و همچنین با علوم دیگر نیز می توان آن را مرتبط کرد به طوری که علم باستانی شناسی نیز در حوزه مردم شناسی قرار دارد و در حوزه مردم شناسی نمی توانیم یافته های باستان شناسان را نادیده بگیریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر اینکه تاریخ بخشی از مردم شناسی است ، گفت: آب ، خاک ، قومیت های مختلف و... ، و همچنین مسائل دیگر نشان دهنده اهمیت تحقیق و پژوهش در حوزه مردم شناسی است.

مشایی گفت: در حوزه علوم انسانی ، تفکیک مردم شناسی از حوزه های دیگر کار دشواری است و نمی توان به راحتی مردم را شناخت بدون آن که عشق ، آرمان ، فرهنگ و نگاه مردم به زندگی و تاریخ را ، بشناسیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: سیال بودن و انعطاف پذیر بودن علم مردم شناسی بسیار زیبا است و در نهایت کار مردم شناسی غوغایی است که حرکت انسان برای تحقق لایه های مختلف حیات اتفاق می افتد که می توان در آن معادله زندگی بشریت را جستجو کرد.

مشایی گفت: نتیجه مردم شناسی معرفی جلوه های مختلف و حضور انسانها در جهان است و کار پژوهشگران مردم شناس باید به گونه ای باشد که معادلات زندگی و قوانین را در طول زمان استخراج و به جهانیان عرضه کنند.

وی با اشاره به اینکه ایران بهشت مردم شناسان است گفت: جهان گذشته جهان مردم نبوده و جهان آینده است که به مردم تعلق دارد جهانی است که در آن رنگ ، نژاد ، گویش اهمیتی ندارد و تمامی انسانها برای یکدیگر زندگی می کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: دنیای آینده ، دنیای مردم است و هر کس به مردم تعلق دارد موفق خواهد بود و هر کس که در درون خود غوطه ور شود از درک عظمت دنیای مردم غافل است.

وی در خصوص مدیریت ناتوان جهان در اداره امور ، گفت: این امر را می توان از بحث مردم شناسی نتیجه گرفت و تا زمانی که مردم در جهان از روی احساس و رضایت زندگی نمی کنند و سلاح حرف اول را می زند و قدرت مدیران برتر به اعتبار سلاح بیشتر و خشونت است ، نمی توان در اداره امور دنیا موفق بود.