اقدام مشترک دولت و شهرداری برای بهبود وضعیت زندگی در ۱۸محله تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه محمد سالاری عضو شورای شهر تهران به توضیح روند فعالیت ستاد باز آفرینی پرداخت و بر هماهنگی اعضا و نهادهای وابسته برای تحقق این هدف تاکید کرد و گفت: شکل گیری این ستاد در شورای شهر قبل تصویب شد و شهردار وقت ریاست این ستاد را بر عهده داشت. قالیباف معتقد بود که تحقق اهداف این ستاد در گرو هماهنگی تمامی دستگاه هاست که به سختی به وجود می آید.

سالاری عنوان کرد: این استدلال درست بود چرا که علی رغم تمامی تلاش هایی که شهرداری و شورای شهر در این ستاد داشتند و سهم خود را دادند، سایر نهادها کاری نکردند. به طور مثال، بانک های عامل به هیچ کدام از وظایفی که به آنها محول شده بود عمل نکردند یا سایر بخش های دولت سهم خود را در تحقق اهداف این ستاد انجام ندادند.

همچنین در این جلسه نعمت الله ترکی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: اگر قرار است برنامه های این ستاد عملیاتی و اجرایی شود باید برنامه ها و تفاهم نامه ها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با برنامه ششم توسعه کشور مطابقت داده شود.

در ادامه این جلسه، محمدرضا ابراهیمی سخنگوی دبیرخانه ستاد بازآفرینی درباره طرح اقدام مشترک برای ۱۸ محله تهران به عنوان اولین دستور جلسه گفت: در این طرح برای ١٨ محله تهران که نسبت به سایر محلات کم برخوردارتر هستند اقداماتی برای بهبود وضعیت زندگی مردم انجام خواهد شد.

به گفته وی برای این اقدام ٤٣٧ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که توسط دولت و شهرداری تامین می شود.

در نهایت نیز پیشنهاد «اقدام مشترک بین دولت و شهرداری در ١٨ محله تهران» به تصویب اعضا رسید.

دستور بعدی جلسه ارائه «بسته تشویقی نوسازی بافت های فرسوده » بود. این بسته شامل تخفیف و یا رایگان کردن خدمات نهادهایی مانند اداره برق، گاز و آب و فاضلاب به سازندگان در محدوده های بافت فرسوده و نیز ارائه تسهیلات با شرایط بهتر توسط بانک ها و یا تسهیلات اسکان برای ساکنان خانه های تخریب شده بود.

در نهایت اعضا تصویب کردند که هر بخش از این مشوق ها که تامین اعتبار و ابلاغ شد، اعلام شود تا مردم هم با آگاهی از این مشوق ها استفاده کنند.

دستور جلسه بعدی شورا مربوط به درخواست شهردار منطقه ٢١ برای قرار دادن کل شهرک «پیکان شهر» در محدوده محله های بازآفرینی بود.

در ابتدا حسن رحمانی، شهردار منطقه توضیحاتی درباره شرایط زندگی در این شهرک ارائه کرد و گفت: شهرک پیکان شهر در ابتدا بلوک هایی بود که برای کارگران ایران خودرو ساخته شده بود و اساسا امکانات کافی برای زندگی خانواده ها را نداشت و صرفا برای زندگی کارگران بود. اما بعدها این منطقه در محدوده شهر تهران قرار گرفت و بخش عمده ای از آن به ساکنان این شهر واگذار شد.

وی ادامه داد: ساختمان های این شهرک وضعیت مناسبی ندارند و با توجه به تشکیل هیات مدیره ای از ساکنان این شهرک، آنها خواستار قرار گرفتن این محدوده در طرح بازآفرینی هستند تا این خانه ها تخریب و دوباره در حجم بالاتری ساخته شوند.

در نهایت نیز قرار شد که این درخواست در دبیرخانه مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

در پایان جلسه نیز پروژه پایلوت مسکن امید در منطقه صاحب الزمان(عج) مطرح و اعلام شد که این پروژه ٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قرار است در دهه فجر امسال توسط رییس جمهور افتتاح شود. البته دبیر ستاد درخواست داشت که شرکت های خدمات رسان مانند شرکت آب و فاضلاب هر چه زودتر خدمات لازم را در اختیار این ساختمان ها قرار دهند.

در این پروژه ٣٢٤ واحد مسکونی و ٦٣ واحد تجاری ساخته شده و با وجود پیشرفت ٩٠ درصدی ساختمان ها، شرکت های خدمات رسان هنوز اقدامی برای آن ها انجام نداده اند. از این رو، ستاد بازآفرینی انجام پیگیری و اقدامات لازم در این زمینه را تصویب کرد.