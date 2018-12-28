اقدام جالب ستاره فرانسه در فینال جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از ستاره‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بدون شک آنتون گریزمن بوده است. او در طول این تورنمنت برای خط حمله تیمش یک مهره بسیار تاثیرگذار بود. شماره ۷ تیم ملی فوتبال فرانسه همچنین در رهبری تیمش هم عالی کار کرد. نمونه آن بین دو نیمه دیدار مقابل کرواسی در بازی فینال جام جهانی بود، جایی که او برای بلیس متوئیدی نصیحت‌هایی داشت.

لحظه توضیحات او برای متوئیدی خیلی کوتاه توسط دوربینی ضبط شده و در توئیتر قرار داده شده است. او در این ویدئو به هم تیمی‌اش می‌گوید: گاهی حتی وقتی در این منطقه دیگر بازی انجام نمی‌شود هم تو باید اینجا باشی. من جایم را در این منطقه با تو عوض می‌کنم یا این که وقتی توپ آنجا نباشد به آنجا می‌روم.

زمانی که او در حال توضیح یک تاکتیک برای متوئیدی است، واران هم در حال گوش دادن به توضیحات او است. او حتی در قسمتی صحبت هم می‌کند: هر چیز دیگری که در بازی پیش بیاید می‌تواند آن را خراب کند، پس فقط روی بازی تمرکز کن.

فرانسه در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری رسید و قهرمان جهان شد.