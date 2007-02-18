دعوت به مسابقات جهانی نشان دهنده پیشرفت ماست/ بودجه درخواستی فدراسیون برای سال آینده 600 میلیون تومان است

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی کرباسیان صبح امروز در جمع خبرنگاران به تشریح فعالیت های سال گذشته و برنامه های سال آینده فدراسیون بدمینتون پرداخت.

کرباسیان در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به اجرایی کردن تقویم ورزشی بدمینتون گفت: اجرایی شدن این تقویم به ما کمک کرد تا در 2 قسمت آقایان و بانوان برنامه های خود بصورت مدون پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: با برگزاری به موقع مسابقات در رده های پایه و برگزاری این رقابتها در گروه الف و ب، به پیشرفت هرچه بیشتر این رشته در بخشهای پایه کمکهای خوبی شد، همچنین بازیکنان مستعد توانستند قابلیتهای خود را هر چه بیشتر به نمایش بگذارند. ضمن اینکه باید بگویم که مسابقات پیشکسوتان در 2 بخش آقایان و بانوان اسفندماه جاری برگزار می شود.

رئیس فدراسیون بدمینتون در مورد مسابقات لیگ تصریح کرد: 8 تیم در لیگ برتر و 8 تیم در مسابقات لیگ یک فعالیت می کنند و مطمئنا برگزاری منسجم لیگ باعث شده است که این ورزش درهمه استانها به شکل جدی تر برگزار شده و ضمن جوانگرایی، بازیکنان مستعد هرچه بیشتر شناسایی شوند. البته در بخش بانوان و به علت مشکلات موجود نتوانستیم لیگ را برگزار کنیم اما مسابقات بصورت رفت و برگشت پیگیری می شود.

وی همچنین اضافه کرد: در سال 85 برای ارتقای سطح کمی و کیفی بازیکنان مسابقات و اردوهای مختلف را در رده های بزرگسالان و پایه برگزار کردیم و توانستیم به نتایج خوبی هم دست یابیم.

کرباسیان اضافه کرد: جهت حضور موفق در دوحه برای تیم ملی بدمینتون بزرگسالان برنامه ای دو ساله را اجرا کردیم و به علت آنکه ما مسئولیت غرب آسیا را برعهده داریم ضرورت داشت که در این بازیها شرکت کنیم اما این اتفاق نیفتاد. در روزهای آخر اما ستاد بازیهای آسیایی دوحه تصمیم گرفت که تنها 2 ورزشکار از بخش بانوان به این مسابقات اعزام شود که پیش بینی ما از این نفرات کسب مدال نبود.

وی همچنین درپاسخ به این سوال که چرا پیش بینی کسب مدال از تیم اعزامی وجود نداشت، افزود: تعداد دیگری از فدراسیون ها بودند که شانس مدال داشتند و هزینه زیادی انجام دادند اما نتیجه نگرفتند. باید به این نکته توجه کرد که تیم بانوان 2 سال است بصورت جدی فعالیت می کند و دراین مدت بدون برگزاری لیگ قهرمان غرب آسیا شده است. ضمن اینکه اکثر قهرمانان بدمینتون دنیا درآسیا فعالیت می کنند و مسابقات هم بصورت تک حذفی برگزار می شود و این مساله شانسهای موجود را برای کسب مدال کاهش می دهد.

رئیس فدراسیون بدمینتون درادامه خاطرنشان کرد: در این رشته 24 مدال توزیع می شود و چینی ها برای کسب مدال های آن برنامه ریزی زیادی انجام داده اند. البته نمی توانیم در رشته تیمی میکس دبل که از تیم دونفره آقا و خانم تشکیل می شود شرکت کننده داشته باشیم. با این شرایط هم برنامه ریزی خوبی انجام داده ایم و درصورت تامین بودجه مورد نیاز ما از سوی کمیته ملی المپیک می توانیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.

وی درمورد دعوت از بدمینتون بازهای ایرانی برای حضور در مسابقات جهانی تاکید کرد: حضور در بین 100 تیم برتر رنگینگ جهانی بدمینتون و همچنین دعوت از 3 بدمینتون باز پسر و 2 بدمینتون باز دختر ایران برای شرکت در مسابقات جهانی بدمینتون اسپانیا، نشان از ارتقای این رشته در ایران است که این پیشرفت با برنامه ریزی و کاراصولی روی بازیکنان پایه بوجود آمده است.

کرباسیان درمورد بودجه این فدراسیون اظهارداشت: در سال 85 بودجه درخواستی ما از سازمان تربیت بدنی 143 میلیون تومان بوده که 62 درصد آن پرداخت شده است، همچنین بودجه درخواستی ما از کمیته ملی المپیک 200 میلیون تومان بوده که تا این لحظه 55 درصد آن را دریافت کرده این که امیدواریم تا پایان سال این بودجه به فدراسیون واگذارشود. ضمن اینکه بودجه درخواستی ما برای سال آینده 600 میلیون تومان است و خودمان هم سعی می کنیم کمبودهای موجود که در حدود 300 میلیون تومان است را هم از طریق اسپانسرها جذب کنیم تا در اجرای برنامه های ما خللی ایجاد نشود.

وی درپاسخ به این سوال که با کسربودجه کمیته المپیک موافق است یا نه؟ گفت: اگر فدراسیون درقبال قهرمانی پاسخگوست، می بایست بودجه مد نظرش را دریافت کند تا با یک برنامه ریزی بلند مدت به اهداف خود در قهرمانی دست یابد. این بودجه ها باید صرف برنامه های بلند مدت شود تا تیمها حضوری موفق در بازیهای آسیایی و المپیک داشته باشند که فکر می کنم اختصاص بودجه بیشتر در سال قبل از این رقابتها اشتباه باشد زیرا کشورهایی مثل چین برنامه ریزی 10 ساله برای کسب مدالها دارند. مطمئنا بودجه اصلی ترین ابزار فدارسیون بودجه است که اگراین موضوع به طورکامل تامین نشود ابزاربرنامه ریزی، کنترلی و نظارتی از دست می رود.

رئیس فدراسیون بدمینتون در مورد برنامه های این فدراسیون برای حضور بازهای آسیایی گوانگ جو چین تصریح کرد: ما برنامه های خود را ارائه کرده ایم و قرار است بعد از سال جدید در جلسه با مسئولین این برنامه ها را نهایی کنیم. بدیهی است اجرای این برنامه ها نیاز به بودجه دارد. مطمئنا در صورتی که بودجه کم باشد بهانه خوبی برای جوابگو نبودن مسئولین بوجود می آید اما در نقطه مقابل اختصاص بودجه مناسب جهشی رو به جلو را سبب می شود.

وی در مورد استخدام سرمربی خارجی برای دو بخش آقایان و بانوان تاکید کرد: با استخدام " نوا" از اندونزی برای تیم آقایان که قبلا سرمربی جوانان مالزی بوده است قصد داریم با یک برنامه ریزی مناسب در مسابقات گوانگ جو چین شرکت کنیم. با این مربی که بازی های دهه فجر را از نزدیک تماشا کرد 2 روز قبل به توافق رسیدیم و قراراست پس از تعطیلات عید کار خود را آغاز کند. او در یک برنامه ریزی 3 ساله و انتخاب بازیکنان مستعد زیر 19 سال برای قهرمانی یا ارتقای بیشتر بدمینتون ایران در آسیا تلاش خواهد کرد. قرارداد این مربی 2500 دلار به اضافه محل اسکان و همچنین یک مرتبه پرداخت هزینه مسافرت او به کشورش درسال است.

کرباسیان ادامه داد: برای بانوان هم در تلاش هستیم تا یک مربی خوب از چین استخدام کنیم اما اکثر مربیان مطرح که در کشورهای چین، اندونزی و کره حضور دارند با سرمایه گذاری کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی و قاره اروپا به این کشورهای می روند. همچنین محدودیتهایی در برگزاری اردوهای بلند مدت برای این بخش وجود دارد که مجبوریم در اردوهای کوتاه مدت به پیشرفت این بازیکنان کمک کنیم.

وی همچنین در مورد برنامه آماده سازی تیمهای ملی بدمینتون ایران برای حضوردرمسابقات بین المللی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده 35 بازیکن برتر را در مسابقات مختلف استانها انتخاب کنیم تا از این بین 12 بازیکن برتر تحت پوشش قراربگیرد. البته هر 6 ماه بازیکنان نخبه را به این اردوها دعوت می کنیم تا دغدغه جانشینی برای این بازیکنان مانع از افت نفرات اصلی شود.

رئیس فدراسیون بدمینتون اضافه کرد: این هفته 4 بدمینتون باز مرد (شاه حسینی، شیری، پهلوان و محرابی) و 3 بدمینتون باز زن (امیری پور، زمانیان و کبیری) درمسابقات جایزه بزرگ 5 هزار دلاری بحرین شرکت می کنند. همچنین برای بانوان بدمینتون باز اردوی یک ماهه را در چین در نظر گرفته ایم و برای آقایان هم اردوی یک ماهه اندونزی در برنامه ها گنجانده شده است که نفرات از بین بدمینتون بازان 16 و 17 سال انتخاب می شوند. ضمن اینکه 2 بدمینتون باز مرد هم به بلغارستان اعزام می شوند که این اردوها می تواند درآینده این رشته تاثیر مثبتی داشته باشد.

وی ادامه داد: ما پتانسیل خوبی داریم که از لحاظ جسمانی و سرعتی با بازیکنان شرق آسیا فاصله ای ندارند. مطمئنا اگر آنها از سنین پائین تحت پوشش قرار بگیرند و بودجه لازم در این زمینه تامین شود می توانیم در گوانگ جو و مسابقات بعدی جایگاه مناسبی بدست آوریم.

رئیس فدراسیون بدمینتون خاطرنشان کرد: 6 داور بین المللی (3 خانم و 3 آقا) در رشته بدمینتون داریم، همچنین قرار است برای شرکت در 2 دوره مربیگری بین المللی که در جاکارتا و ونکور برگزار می شود 2 زن و 2 مرد اعزام شود تا در زمینه مربیگری هم پیشرفتهای خوبی داشته باشیم. درحال حاضر آقایان کرباسی و زکی زاده و خان مهدوی دارای مدارک بین المللی هستند که با افزایش آنها قصد توسعه علمی بیشتر این رشته را در باشگاهها داریم.

کرباسیان درپایان گفت: بودجه هیات های استان از طریق اداره کل تربیت بدنی همان استان تامین می شود که در بعضی شهرها از بدمینتون حمایت شده و در بعضی از شهرها حمایتی به شکل مطلوب انجام نمی شود. در این مورد با آقای هاشمی صحبت کرده ایم و ایشان قول پیگیری و رفع این مشکل را داده اند.