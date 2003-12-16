"توبي مگواير" ازفيلم " مرد عنكبوتي دو " مي گويد

" توبي مگواير" درصحنه اي ازفيلم " مرد عنكبوتي "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه كه با ايفاي نقش درنسخه نخست فيلم "مرد عنكبوتي " به شهرت دست يافت دراين مورد گفت :" من براي اجراي صحنه هاي اكشن فيلم " سي بيسكوييت " تنها به مدت ده هفته آموزش ديدم سپس براي اولين باربرروي اسب قرارگرفتم ونتيجه امراين بود كه به هنگام پياده شدن ازاسب دريافتم كه تمامي استخوانهايم كوفته شده است."

اودرادامه صحبتهايش افزود :" تمرينات ازمن انسان قوي ساخته بود و دراين مدت وزن كم كرده بودم اما زمانيكه شما برروي يك اسب واقعي قرارمي گيريد ، همه چيزمتفاوت است."

اين هنرپيشه 28 ساله به هنگام ايفاي نقش درفيلم " سي بيسكوييت " ازروي اسب سقوط كرد واين امرموجب شد كه براي بهبود جراحتهاي كمرش مورد عمل جراحي قرارگيرد.

آسيبهاي وي به حدي جدي بود كه تا مدتها خبرانصراف وي ازايفاي نقش درقسمت دوم فيلم " مرد عنكبوتي " تيتراول نشريات سينمايي شود.