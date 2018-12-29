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۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۳

کنفرانس «اکولوژی و دین در مطالعات قرن نوزدهم» برگزار می شود

کنفرانس «اکولوژی و دین در مطالعات قرن نوزدهم» برگزار می شود

کنفرانس «اکولوژی و دین در مطالعات قرن نوزدهم» سپتامبر ۲۰۱۹ در کتابخانه آرمسترانگ، ویکو، تگزاس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «اکولوژی و دین در مطالعات قرن نوزدهم» در روزهای ۱۸ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ در کتابخانه آرمسترانگ، ویکو، تگزاس برگزار می‌شود.

این کنفرانس، بر تلاقی رویکردهای متقابل بین دیدگاه‌ها و شیوه‌های محیط زیست و دین در قرن نوزدهم (۱۹۰۰-۱۷۸۰)، تمرکز دارد. بر این اساس از علاقمندان به این موضوع دعوت می‌شود با ارسال آثار خود در این حوزه، در این کنفرانس مشارکت نمایند.

جهت اطلاع از جزئیات ارسال آثار، به آدرس https://sites.baylor.edu/ecologyreligion/submissions/ مراجعه گردد.

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ مارس ۲۰۱۹ است.جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://sites.baylor.edu/ecologyreligion/ مراجعه گردد. 

کد مطلب 4497511
سارا فرجی

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