مشکلاتمان را با دمشق بدون مداخله دیگران حل می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جیهان احمد» سخنگوی نیروهای دموکراتیک کرد سوریه در خصوص ورود یگان های ارتش سوریه به شهر منبج بنا به درخواست این نیروها گفت: بعد از آنکه با همکاری نیروهای سوری مانع ورود ترکیه به منبج شدیم مشکلات داخلی خود را با نظام سوریه بدون مداخله کسی حل می کنیم.

وی در ادامه افزود: نیروهای ما در کنار نیروهای سوری برای ممانعت از ورود ترکیه به شهر منبج تلاش می کند چرا که ترکیه وارد هر جایی شود به هیچ عنوان از آن خارج نمی شود.

جیهان احمد تاکید کرد: ما و نظام حاکم سوریه مانند یک خانواده هستیم، پدر و فرزندان مشکلات داخلی خود را بدون مداخله دیگران حل می کنند. آنچه که برای ما مهم است سرنوشت ملت سوریه است.

وی تاکید کرد: راه برای مذاکره و گفتگو باز است و ما با نظام سوریه نمی جنگیم بلکه با ترکیه و داعش مبارزه می کنیم.

فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک کرد سوریه امروز از ارتش این کشور خواست برای حفاظت از این نیروها در برابر ترکیه وارد شهر منبج شود. ارتش سوریه نیز امروز در پاسخ به این درخواست وارد شهر منبج شد.