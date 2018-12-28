شب خاطره «دریادلان مشرقی» در کنارک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری سیستان و بلوچستان، شب خاطره «دریادلان مشرقی» در کنار ناوشکن جمهوری اسلامی ایران در منطقه سوم نیروی دریایی ارتش برگزار شد، در این مراسم که با حضور امیردریادار تورج حسنی‌مقدم جانشین نیروی دریایی ارتش برگزار شد از کتاب خاطره «تکاوران گردان یکم» نوشته ناوسروان جانباز بازنشسته «اکبر پیرپور» رونمایی شد.

بنابر این گزارش، این مراسم که با حضور مدیران حوزه هنری انقلاب اسلامی، خانواده‌های کارکنان منطقه سوم ولایت نیروی دریایی ارتش در کنارک و مسئولان محلی شهرستان کنارک برگزار شد امیردریادار دوم بازنشسته پرویز فرشچیان، ناوسروان جانباز بازنشسته اکبر پیرپور و تفنگدار دریایی جانباز بازنشسته عباسعلی محمودی به بیان خاطراتی از رشادت‌های دریادلان دفاع مقدس پرداختند.

گفتنی است، سلسله شب‌های خاطره دریادلان براساس تفاهم‌نامه مشترک حوزه هنری انقلاب اسلامی و نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار ناوشکن‌های ارتش در مناطق مختلف نیروی دریایی برگزار می‌شود و شب‌ خاطره «دریادلان مشرقی» هشتمین شب خاطره از این دست بود که در منطقه سوم نیروی دریایی در جوار ناوشکن نقدی برگزار شد.