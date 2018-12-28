حماسه ۹ دی چشم فتنه را کور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه های نماز جمعه گلستان ضمن تسلیت ارتحال رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایشان یک استادی بزرگ در حوزه علمیه، کارگزاری با وفا، عضو موثری در شورای نگهبان و برادر سه شهید، یار و همراه و شاگرد آیت الله شهید صدر، دارای آثار و برکات علمی فراوانی بودند، و یار و یاور امام راحل و مقام معظم رهبری و حامی نظام اسلامی و ملجاء مردم بودند.

خطیب نماز جمعه در ادامه ضمن گرامیداشت سال روز شهادت مظلومانه آیت الله شیخ محمد باقر نمر بدست آل سعود گفت: اعدام روحانی برجسته شیعی و دهها نفر بی گناه توسط حکومت فاسد، مستبد، و غیر مردمی، شجره خبیثه آل سعود لکه ننگ دیگری است بر دامن چرکین این حکومت فاسد.

وی افزود: جرم شیخ نمر و ده ها شیعه و غیر شیعه مثل خاشقچی خبرنگار معترض سعودی، فقط قلم و حق گویی بود که این طور باید مظلومانه کشته شوند و سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر هم صم بکم عمی ناظر باشند، امروز شر آل سعود و مذهب سرتاسر خرافات وهابیت به اسلام از صهیونیستها به مراتب خطرناک تر است، وجود آل سعود ضربه و صدمه به اسلام است و عامل شقاق و تفرقه در صفوف مسلمین می باشد.

امام جمعه گلستان در ادامه ضمن گرامیداشت ۹دی سالروز تجدید میثاق امّت با ولایت گفت: در خرداد ۸۸ انتخابات بزرگی صورت گرفت و می رفت که به یک جشن و افتخار ملی تبدیل شودف متاسفانه غفلت، عدم بصیرت، زیاده خواهی و جاه طلبی عده ای باعث شد که شرینی این انتخابات به تلخی مبدل شد. و چند ماه فضای کشور را غبار فتنه فرا گرفت و کار به جایی رسید که دشمنان قسم خورده مثل منافقان، سلطنت طلب ها و ... به عاشورای حسینی و ارزش های دینی آشکارا توهین کردند. با حضور خودجوش میلیون ها میلیون ایرانی غیرتمند بساط فتنه از جامعه برچیده شد.

وی گفت: واقعا این مردم را باید تحسین کرد، چراکه همین مردم بودند که انقلاب کردند و ۸ سال دفاع مقدس را اداره کردند و در همه بحران ها حامی نظام بود و هستند؛ و حماسه ی ۹ دی را رقم زدند و چشم فتنه را کور کردند آری آفرین بر غیرت، صلابت، بصیرت، این مردم، باید از حوادث گذشته و فتنه ها عبرت گرفت. باید جبهه دشمن را شناخت، باید جلو وقوع این نوع حوادث و فتنه ها را گرفت؛ همه دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامی علی رغم اختلاف سلیقه ها باید وحدت و انسجام خویش را حفظ و تقویت کنند و حول محور ولایت حرکت کنند و بدانید دشمن در کمین است و نباید لحظه ای غفلت کرد.