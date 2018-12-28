نیروی بومی در ادارات عسلویه استفاده شود/لزوم تامین سوخت برای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به ویژگی‌های شیعیان از نگاه ائمه معصوم اظهار داشت: شیعه کسی است که کارهای نیک را جلو بیندازد و در انجام کار نیک تاخیر و تعلل نکند و از انجام کارهای زشت پرهیز کند. کار زشت کاری است که از نظر خدا و رسول وائمه اطهار نهی شده است.

وی با نقل سخنی از حضرت علی (ع) به جمعی ازیارانش گفت: شیعه واقعی کسی است که از شب‌زنده‌داری و عبادت رنگش زرد شده و چشم‌هایش از ترس خدا گریان و اشک‌آلود است و لب هایش از روزه داری خشکیده و گرد و غبار فروتنی بر چهره دارد. خودمان را با این ویژگی‌ها قیاس کنیم ببینیم ما کجاست و شیعه واقعی هستیم یا نه.

امام جمعه عسلویه درادامه فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب بیان داشت و افزود: آقا فرمودند ملت ایران ۴۰ سال است که مقاومت می‌کند. انقلاب ما در ابتدا یک نهال کوچک بود الان یک درخت تنومند است. مقاومت کردیم و سختی کشیدیم و شهید دادیم. مقاومت ملت ما ستودنی است.



وی ادامه داد: رهبر انقلاب فرمودند آمریکا و اسرائیل غلط می‌کنند ملت ایران را تهدید کنند. اینها رو به نابودی هستند. این استعفاها در دولت هایشان را ببینید. دولتشان تعطیل شده است. رئیس جمهور یک کشور به ادعای خودشان قدرتمند به کشور کوچکی می خواهد سفر کند با ترس و چراغ خاموش می آید با موش مردگی می‌آید مسئولان آن کشور هم اعتنایی به او نمی‌کنند. سیاست‌های آنها به برکت مقاومت ملت مسلمان درسایه ایمان به خدا واتکا به خدا و اعتمادبه وعده الهی شکست خورده است.

هاشمی نژاد با تبریک و گرامیداشت یوم الله ۹ دی بیان کرد: ۹ دی مثل ۲۲ بهمن روزی تاریخی است. در این روز حماسی مردم از نظام و انقلاب و ولایت دفاع کردند و سیلی محکمی به دشمنان و یاوه‌گویان زدند که نتوانستند از جا بلند شوند. مردم در ۹ دی به مسئولان این نکته را یادآور شدند که مردم گره‌گشا و مشکل‌گشا هستند و مسئولین بدون مردم نمی توانند کاری کنند ۹ دی متعلق به همه ملت است و متعلق به حزب و گروه خاصی نیست مردم همه آمدند.

امام جمعه عسلویه رحلت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت و افزود: ایشان فقیهی برجسته و عارفی وارسته بودند و عمر پرباری داشتند چه در حوزه علمیه و چه درمسئولیت هایی که درنظام اسلامی داشتند به نظام و مردم صادقانه خدمت کردند و یار صدیق امام راحل و امام حاضر انقلاب بودند. رهبر انقلاب هم در پیام خود ایشان کارگزاری با وفا و مدیری موفق دانستند.

هاشمی‌نژاد از خدمات کمیته امداد امام خمینی در استان و شهرستان تقدیر کرد و افزود: مدیرکل کمیته امداد استان گزارشات خوبی دادند. بیشترین سهم ساخت مسکن مددجویان به شهرستان عسلویه داده‌اند و وام های خوبی داده اند و در بحث اشتغال کارهای خوبی انجام شده است که قابل تقدیر است.

وی با تبریک سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی از خدمات نهضت سواد آموزی در کشور نیز تقدیر کرد و اظهار داشت: در شهرستان ما هم فعالیت های خوبی انجام داده اند که قابل تقدیر است.

امام جمعه عسلویه موفقیت دو نفر از دانش آموزان در مسابقات محاسبات ذهنی در کشور مالزی را تبریک گفت و ادامه داد: از مدیر این آموزشگاه قدردانی می‌کنم و از اولیا و مربیان این دانش آموزان تشکر می کنم. بعضی مسئولان کم کاری کردند و تبلیغات بیشتر در سطح رسانه‌های استان و کشور درباره این موفقیت دانش آموزان باید انجام می‌شد.

هاشمی نژاد به تودیع و معارفه رئیس آموزش و پرورش شهرستان اشاره کرد و از خدمات احمدی رئیس سابق تقدیر کرد و انتصاب آقای اسماعیل جبری نیروی بومی را تبریک گفت و افزود: امیدواریم مدیر جدید به عنوان نیروی بومی توفیقات خوبی داشته باشند تا بتوانیم درآینده از این تریبون از عملکرد ایشان وهمکاران شان تقدیر کنیم. توصیه اکید ما همیشه به مسئولین استفاده از نیروهای بومی درادارات است.

بازی های سیاسی خطر بزرگی است

حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی امام جمعه بردخون در خطبه های نماز جمعه بردخون اظهار داشت: مسئولان امانت دار مردم هستند و باید از این جایگاه به نفع مردم استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تقوا دو جنبه فردی و اجتماعی دارد، افزود: یک فرد میلیاردها تومان از یک بانک بدون هیچ تشریفاتی وام می گیرد اما یک فرد معمولی برای گرفتن وام مختصری باید از موانع مختلف عبور کند.

رکنی حسینی ابراز داشت: حماسه ۹ دی از ایام الله است که برخلاف برخی گفته ها مانند حادثه عاشورا باید هر ساله تکرار شود.

وی با اشاره به اینکه این روز در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد، اضافه کرد: پس از انتخابات سال ۸۸ برخی، فتنه ها و آشوب های خیابانی راه انداختند و خواص بی بصیرت به حمایت از فتنه برخاستند و آتش آن را شعله ور کردند.

امام جمعه بردخون گفت: تقلب در انتخابات بهانه بود و هدف براندازی جمهوری اسلامی بود و ۹ ماه حادثه آفرینی کردند و ضمن توهین به نمادهای عاشورا نظم و امنیت اجتماعی را به هم ریختند.

خطیب جمعه بردخون ادامه داد: سرانجام ملت ولایتمدار ایران در ۹ دی ۸۸ در سراسر کشور با حضور میلیونی حماسه آفریدند و با ولایت و آرمان های امام و شهدا تجدید میثاق نمودند.

وی با اشاره به اینکه ملت در برابر هر فتنه‌ای می ایستد، تصریح کرد: ولایت مداری و ولایت محوری ریشه در اعتقادات و باورهای مذهبی دارد و اگر از ولایت حمایت شود کشور آسیب نمی بیند و این بصیرت و هوشیاری مردم نقشه دشمن را خنثی کرد.

امام جمعه بردخون اظهار کرد: دو قطبی کردن جامعه با چپ و راست نقشه دشمن است و اصلاح طلب این نیست که اطراف فردی را بگیریم که ضد ولایت و انقلاب اسلامی است.

رکنی حسینی با تأکید بر اینکه استقلال و عزت ما در پرتو اتحاد است، افزود: در این منطقه با جمعیت کم عده ای به این سمت و عده ای به آن سمت رفته اند و در مقابل هم جبهه گرفته اند که باید در پرتو ولایت حرکت کنیم.

وی با تسلیت ارتحال حضرت آیت الله شاهرودی به نقشه تریبون نماز جمعه اشاره کرد و گفت: حدود هزار نماز جمعه در کشور وجود دارد اما عده ای برای جداکردن مردم از این تریبون، تبلیغات سویی به راه انداخته اند.

رکنی حسینی اضافه کرد: تریبون نماز جمعه متعلق به هیچ شخص، گروه یا جریان سیاسی نیست و تنها منعکس کننده نظرات رهبری، مطالبات مردمی و اهداف نظام جمهوری اسلامی است اما در کشور قلمها و زبان هایی برای تضعیف ارتباط مردم با این نهاد تلاش می کنند.

وی گفت: امامان جمعه استخدام هیچ نهادی نیستند و از هیچ نهاد یا مؤسسه ای حقوق نمی گیرند و حتی پس از ۳۰ سال فعالیت یک ریال پاداش به عنوان بازنشستگی دریافت نمی کنند.

امام جمعه بردخون با بیان اینکه درآمد امام جمعه از محل وجوه شرعی و خمس است، گفت: بنده از چند بانک و کمیته امداد وام گرفته ام تا بتوانم مخارج خود را تأمین کنم.

وی افزود: عده ای دانسته یا نادانسته بیان می کنند که امامان جمعه حقوق بگیر هستند و از نظام حمایت می کنند اما در خطبه ها از اقشار مختلف حمایت می شود و مفتخرم در این مدت به عنوان سرباز ولایت از مردم حمایت کرده ام.

امام جمعه بردخون ابراز داشت: در این چند سال هیچ چیز بجز چند لوح تقدیر به زندگی من اضافه نشده و مانند ضعیف ترین قشر جامعه زندگی می کنم.

خطیب جمعه بردخون خاطرشان کرد: امامان جمعه در خط مقدم دفاع از ولایت و نظام و مردم و انعکاس دهنده مشکلات آنان هستند.

وی جان باختن تعدادی از دانشجویان را به خاطر بی توجهی و سهل انگاری و عدم نظارت تسلیت گفت.

نفت سفید مورد نیاز مردم تامین شود

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه گناوه در خطبه های این هفته نماز جمعه با تسلیت رحلت مجاهد فی سبیل الله و فقیه عالیقدر آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: ایشان عالمی بودند که در حوزه نجف و قم و در طول چهل سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی منشا خدمات و آثار و برکات بیشماری بود.

وی افزود: از وجود پر خیر ایشان هم در حوزه های مختلف نظام اسلامی استفاده شد و هم در حوزه فقه و فقاهت دارای جایگاه بالایی بود.

امام جمعه گناوه گفت: در طول هفتاد سال عمر پربرکت هرگز از خود تعریف نکرد و در حالی که عالمی بزرگ و مسلط بر علوم مختلف فقیه وفقاهت و اصول و حقوق بود و شخصیتی بود که در سن ۲۸ سالگی به درجه اجتهاد رسید و برادر سه شهید بود ولی ایشان هرگز ادعایی نکرد.

رکنی حسینی با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز دوازدهمین رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران تحت عنوان پیامبر اعظم ۱۲ در ۲۴ آذر ماه به مدت یک هفته گفت: این رزمایش برای اولین بار از حیث تاکتیک و سطح عملیاتی کاملا تهاجمی برگزار شد و کلیه سلاح های به کار رفته در این رزمایش دارای این خصوصیت غرورآفرین بود که تمام این سلاح ها تولید داخل کشور بود.

وی ادامه داد: اما این رزمایش دارای پیام هایی برای همسایگان کشور و هم برای دشمنان نظام اسلامی بخصوص آمریکا دارای پیام بود و این پیام را به آنها داد تا در محاسبات نظامی از توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دچار خطا نشوند.

رکنی حسینی با اشاره به سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی به فرمان امام (ره) در سال ۵۸ اظهار داشت: امروز به برکت نظام مقدس اسلامی بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور باسواد است و از افتخارات این نظام مقدس است.

امام جمعه گناوه با اشاره به روز ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت تصریح کرد:روز ۹ دی در تقویم نظام مقدس اسلامی روز بصیرت نامگذاری شده و به تعبیر مقام معظم رهبری بصیرت یعنی گم نکردن راه.

وی افزود: بصیرت این است که انسان دچار بی راهه و کج روی نشود و قطب نما و قبله نما است. ۹ در تبلور روح ایمانی نهفته در قلوب مردم است. از ابتدای انقلاب تاکنون به برکت این نظام مقدس حدود ۴۰ انتخابات برگزار شده است اما دشمنان از قبل از انتخابات این فتنه و توطئه را مقدمه چینی کزده بود.

رکنی حسینی افزود: فتنه گران به بهانه تقلب در انتخابات ۸ ماه کشور را دچار آشوب کردند و دشمنانی که به دنبال فرصت طلبی بودند از بی بصیرتی برخی افراد سوء استفاده کردند و تمام دشمنان داخلی و خارجی با هم همدست شدند تا این انقلاب را که خون بهای هزاران شهید است به بهانه های مختلف و شعارهای انحرافی از میان بردارند

وی ادامه داد: ولی انتخابات بهانه بود و آنها نظام را هدف و نشانه رفته بوند اما در حماسه ۹ دی تجلی روح در سال ۵۷ متبلور شد و همانگونه که مردم در ابتدای انقلاب از انقلاب و خون شهدا حمایت کردند پس از ۸ ماه فتنه با هدایت کشتی بان انقلاب و با بصیرت و رهنمودهای مقام معظم رهبری تمام نقشه های دشمن نقش بر آب شد و حماسه ای بی نظیر مانند حماسه سال ۵۷ خلق شد.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: همه گروه ها و مردم آمدند و این حماسه متعلق جناح و حزب خاص نیست بلکه همه جریان ها و گروه ها ها آمدند و حماسه ۹ دی را خلق کردند. حضور مردم در سالروز آن حماسه بزرگ یعنی ناامیدی تمام دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی و امیدواری دوستداران انقلاب است.

وی گفت: در شهرستان گناوه شنبه شب مراسم بزرگداشت این حماسه بزرگ در حسینیه ثارالله برگزار می شود و حضور مردم همچون چهل سال عمر پربرکت انقلاب در آن ولایتمداری می دانند.

رکنی حسینی تصریح کرد: امروز هم اگر بخواهیم بر دسیسه ها و توطئه های دشمنان پیروز شویم رمز این پیروزی تبعیت ازمقام ولایت و حرکت در این مسیر و فصل الخطاب بودن منویات رهبری است. ۹ دی امسال که با توجه به دسیسه های دشمنان و وجود مشکلاتی معیشتی و اقتصادی به دلیل ضعف برخی مدیریت ها باعث نفوذ دشمن می شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز بحث سوخت و نفت به یک معضل تبدیل شده و نباید به بهانه قاچاق سوخت سوخت مورد نیاز مردم را در اختیار آنها قرار ندهیم بلکه هم مردم و هم مسئولان باید برای حل مشکلات کمک کنند و دشمنان به دنبال این است که مردم را نسبت به انقلاب و ولایت ناامید و ناراضی کند و نباید با برخی سوء مدیریت ها به دشمن کمک و در زمین دشمن بازی کرد.

وی گفت: پیام ۹ دی ارتباط وسیع مردم با نظام و پیام به مسئولان که مطالبات مردم را کمک کنند تا بتوان از این مقطع به سلامت و موفقیت گذشت.

نهم دی ماه نقطه عطفی درتاریخ انقلاب اسلامی بود

حجت الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری امام جمعه دیلم در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: دوازدهمین رزمایش نیروی زمینی سپاه تحت عنوان پیامبراعظم (ص) ۲۴آذرماه به مدت یک هفته در منطقه بندر عباس ومنطقه عملیاتی جزیره قشم براساس تقویم سالیانه با موفقیت برگزار شد.

وی افزود: این رزمایش دارای ویژگی‌های خاصی بود که برای اولین بار از انواع حرکات نظامی و تاکتیک‌های مختلف استفاده شد و نیروها و یگان‌های ویژه قابلیت‌های خود را نشان دادند و همچنین همه سلاح‌های بکار رفته دراین رزمایش براساس تولیدات داخلی بود که برای اولین بار مورد آزمایش قرار گرفتند.

امام جمعه دیلم گفت: اما این رزمایش حاوی پیامهایی بود واولین پیام برای امریکایها بود که درمحاسبات نظامی خود ازتوان نیروهای مسلح ما دچار اشتباه وخطاهای محساباتی نشوند و در واقع ما قدرت خود را در برابر آنها به معرض نمایش گذاشتیم و یک پبام هم برای صلح و دوستی و در عین حال پیامی برای کشورهای منطقه بود که مبادا جای پای دشمن باز کنند و برای تروریست‌ها که با حضور کنار کشورهای غربی خلل مرزی وارد کنند و ازخویشتنداری ما سوء استفاده نکنند.

وی با اشاره به نهم دی ماه سالروز بصیرت دینی و میثاق با ولایت گفت: در اتفاقات سال ۸۸ دشمنان با فتنه انگیزی می‌خواستند مردم سالاری دینی را در کام مردم تلخ کنند با این وجود با شکل گیری حماسه نهم دی ماه، جامعه به ارامش برگشت ونهم دی ماه نقطعه عطفی درتاریخ انقلاب اسلامی بوجودآورد.

امام جمعه دیلم گفت: دشمنان خارجی وعوامل داخلی سعی داشتند به بهانه انتخابات انقلاب اسلامی ما را به چالش بکشند تا بلکه بتوانند کارنظام را یکسره کنند که این واقعه می تواند دیده‌های مردم را بازتر ونسل جدید را دشمنان اسلام وانقلاب بیشتر آشنا کند تا انقلاب ما دچار تهدید نشود.

حسینی بوشهری اظهار داشت: فتنه ۸۸ سناریوی فتنه بر علیه مردم سالاری دینی بود و در نظام جمهوری اسلامی که مردم سالاری دینی بامدیریت اکثریت مردم ممکن شده و انتخابات مظهرتجلی روابط سیاسی و رای اکثریت ملت است دشمنان و فتنه گران با حضور در خیابان‌ها و ایجاد شورش سعی در برهم زدن صحنه انتخابات و مانع حضور مردم در این عرصه ملی کردند شوند.

وی افزود: اما با هوشیاری و انسجام و احساس خطری که ملت ما داشتند و وقتی مشاهده کردند که آنها قران و پرچم عاشورا را آتش می‌زنند و به نمادها و مقدسات واهل بیت توهین می کنند با حضور مردمی و رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری به فضل الهی این فتنه مهار شد.

وی گفت: مقام معظم رهبری سه گام درکنترل این فتنه برداشتندگام اول با مدارا وجذب حداکثری وگام دوم باایستادگی درپای حقوق ملت ونظام وگام سوم بابصیرت وروشنگری واگاهی بخشی مردم، گام اساسی برداشتند.

وی با تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان پاره ای از خصوصیات آن عالم ربانی و فقیه عالی قدر پرداخت.