بی اطلاعی مدیرعامل ماشین سازی از جذب بازیکن پرسپولیس

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتقال احسان علوان زاده از پرسپولیس به ماشین سازی گفت: در جریان این موضوع نیستم و از طریق فضای مجازی متوجه این خبر شدم.

وی افزود: ما یک گروه نقل و انتقالات داریم که قرار است با بازیکنان مدنظر به تفاهم برسند. بعد از توافق، بازیکنان به ما معرفی می شوند تا قراردادشان را امضا کنیم. تا الان به من چیزی درباره علوان زاده نگفته اند و قراردادی هم بسته نشده است.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی در خصوص وضعیت «هری فورستر» و احتمال بازگشت این بازیکن تاکید کرد: نماینده باشگاه قرار است بعد از تعطیلات کریسمس با فورستر صحبت کند. ما یک وکیل برزیلی هم گرفته ایم که کار شکایت را پیگیری کند ولی قبل از آن، نماینده باشگاه با این بازیکن به دنبال راهکار مسالمت آمیز خواهد بود.

نصیرزاده خاطرنشان کرد: ما شاکی هستیم. ممکن است با فورستر به تفاهم برسیم که این بازیکن به ماشین سازی برگردد. اگر این اتفاق رخ بدهد باید اصلاحیه ای در قراردادش ایجاد کنیم. اگر هم به جایی برسیم که این بازیکن بخواهد جدا شود، از طریق فیفا پیگیر می شویم.

وی در ادامه با اشاره به نقل و انتقالات نیم فصل، گفت: ما یک وینگر و یک مهاجم می خواهیم. در کشورمان مهاجم کم است و یکی از دلایلش این است که قراردادها از یکساله به سه ساله تغییر کرده است. به همین خاطر پیدا کردن بازیکن خوبی که بیرون باشد، سخت شده است. به هر حال چند گزینه مدنظر داریم ولی تا نهایی نشدن، نمی توانم اسمی از آنها ببرم.

مدیرعامل ماشین سازی درباره درخواست تراکتورسازی برای به خدمت گرفتن دخسوس دروازه بان و کنعانی زادگان مدافع ماشین سازی هم تاکید کرد: تا الان چیزی گفته نشده است. اگر هم بحثی بشود، تعامل می کنیم.