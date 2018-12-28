بصیرت و ولایتمداری مردم برابر توطئه دشمنان از آثار ۹ دی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و باشکوه مردم تبریز در مصلی اعظم امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد اظهار کرد: ۹ دی روز بصیرت امت و ولایت است و بصیرت مردم در این روز به خوبی نمایش داده شد و دشمنان شکست خوردند.

وی با اشاره به نقش آیت الله مجتهد شبستری در روز ۸ دی ۸۸ گفت: مردم تبریز در ۸ دی ماه و یک روز قبل از ۹ دی سراسری با حضور و تدبیر نماینده ولی فقیه وقت به وظیفه دینی خود عمل کردند.

آل هاشم با اشاره به اینکه در ۹ دی ماه نیز مردم کشورمان بصیرت خود را به همگان نشان دادند، گفت: هجمه به ارزش ‌ها و باورهای دینی مردم ما یکی از اقدامات فتنه‌ گران بود که شکست خوردند، درحالیکه آنها تلاش می کردند به ارزش های دینی ما ضربه بزنند.

فتنه ۸۸ پیامدهای منفی برای جمهوری اسلامی ایران داشت

امام جمعه تبریز با بیان اینکه ۹ دی موجب تقویت پیوند ناگسستنی مردم ایران با انقلاب اسلامی شد، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بزرگترین خیانت جریان فتنه ۸۸ را ایجاد امیدواری بیشتر در دشمن برای زدن ضربه سنگین به نظام اسلامی اعلام کردند.

وی با تاکید بر اینکه جریان فتنه ۸۸ پیامدهای منفی برای جمهوری اسلامی ایران داشت، افزود: افزایش مطالبات و زیاده های خواهی دشمن در پرونده هسته ای و افزایش فشارهای دشمنان و تشدید تحریم های آن ها علیه جمهوری اسلامی از پیامدهای منفی فتنه ۸۸ بود.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نقش ویژه ای در خنثی کردن نقشه های شوم دشمن داشتند، گفت: مردم با بصیرت و پیروی از منویات ولایت فقیه نقشه های دشمن را با شکست روبه رو کردند و حماسه ۹ دی پدید آمد.

امام جمعه تبریز سپس به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: براساس فرمایش های رهبری که فرمودند «دشمن به فکر طراحی نقشه شوم برای کشور در سال آینده است» باید همه هوشیار باشیم و با وحدت و همدلی توطئه های دشمنان را خنثی و امید آن ها را به یاس تبدیل کنیم.

مردم و مسئولان باید هوشیار باشند

وی سپس با تاکید بر اینکه مردم و مسئولان باید هوشیار باشند تا دشمن سوء استفاده نکند، گفت: امیدواریم مردم با وحدت و همدلی بار دیگر توطئه‌های دشمن را به یاس تبدیل کنند و پس از برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، شاهد تحویل این انقلاب به صاحب اصلی یعنی حضرت امام زمان (عج) باشیم.

آل هاشم با اشاره به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم غیور جمهوری اسلامی آماده برگزاری آیین های سالگرد این رویداد تاریخی می شوند تا مشت محکمی بر دهان دشمنانی بکوبند که توطئه «تابستان داغ» و براندازی جمهوری اسلامی را بر سر دارند.

وی گفت: جریان دین ستیز در کمین از بین بردن ارزش های دینی مردم است و در این خصوص باید هوشیار باشیم.